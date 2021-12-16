Дорогостоящий пшик

Научно-технический прогресс столь стремительный, что занимающиеся политикой люди «в годах» просто не успевают за ним, к примеру, я, хотя и сижу весь день за компьютером, не могу себя считать в компьютерной грамотности хотя бы самоваром, а не просто чайником. (Ну, а те молодые, кто не отстают от прогресса, совершенные бараны в политике). В результате у нас и законы на политические темы, и образ мысли людей, занимающихся политикой, - «времён Очаковских и покоренья Крыма».

Добавьте к этому неудержимое желание образованцев и вообще людей низкой культуры стать бюрократом, игнорирующим вопрос «Зачем?», - игнорирующим результат своей деятельности. Ведь бюрократы в своей деятельности её результатом считают способ достижения результата.

Скажем, ещё сравнительно недавно основным средством связи была почта, которая шла много дней, разумеется, при такой связи были уместны в других странах послы, которым главы государств от своего имени доверяли решать кое-какие-вопросы вместо себя или министерства иностранных дел. Был какой-то смысл и в ООН. Но сейчас, когда главы государств, их заместители или министры иностранных дел могут, не выезжая из своих столиц, устроить любую конференцию и переговорить с любым своим коллегой или со всеми ими вместе, то кому нужны послы и банда бюрократов в Нью-Йорке, называемая ООН? Какая польза от того, что они как-то там голосуют, ведь они голосуют по указанию правительств, так почему самим правительствам не голосовать?

Или, скажем, для целей обеспечения здоровья человечества, при существующих средствах связи распространения информации, кому, нафик, нужна та же ВОЗ под управлением бывшего министра иностранных дел Эфиопии, купившего себе эту должность с помощью китайцев?

Это же касается проведения всех (и научных, и политических) съездов и конференций на любые темы – зачем они нужны, если их можно проводить в интернете и не за день, а, скажем, за месяц, давая всем участникам без регламента высказаться и обсудить выступления?

Да, по нынешнему закону подобные мероприятия надо проводить очно, но ведь это только чтобы затруднить работу оппозиции. Ну, а если вам важна суть мероприятия – его результат, а не форма? Зачем для этого съезжаться в Москву или арендовать залы?

Но мы всё равно не видим ничего иного, кроме как собрать людей и что-то прокукарекать с трибуны, опять таки подменить результат способом его достижения.

На этом закончу вступление и начну суть – своё возмущение Первой Московской научно-практической конференцией «Врачи за Правду!», проведенной, «как отцы и деды учили» в Москве, в гостинице «Салют»12.12.2021. https://www.youtube.com/watch?v=ZqHsz8z7Bzc

Конференцию организовал доктор медицинских наук, профессор Владислав Анатольевич Шафалинов, и если прикинуть, сколько сил и средств он на это потратил, то перед ним просто нужно снять шляпу. Но остаётся вопрос – зачем??

Полагаю, многие удивятся этому вопросу – как зачем?! Что бы могли подняться на трибуну и выступить или с экрана в зале могли выступить (даю тайм-код):

12:00:00 Зверев Виталий Васильевич, академик РАН;

12:46:00 Лиссони Паоло, (Италия);

13:04:40 Ласкавый Владислав Николаевич, заслуженный ветеринарный врач РФ, д.вет.н, профессор;

13:21:10 Воробьёв Павел Андреевич, д.м.н., профессор;

13:39:10 Медведева Ирина Яковлевна, клинический психолог;

13:44:30 Зверев Виталий Васильевич, академик РАН;

13:54:00 Технический перерыв;

14:32:50 Редько Александр Алексеевич, д.м.н.;

14:57:00 Гундаров Игорь Алексеевич, д.м.н. профессор;

15:15:40 Д-р Пасков Пламен, (Болгария);

15:33:20 Иванов Денис Викторович, д.м.н.;

15:49:00 Д-р Шёнинг Хайко (Германия);

16:05:00 Профессор Кахилл Долорес (Ирландия);

16:19:40 Боровских Вячеслав Владимирович, врач-психотерапевт, президент Врачебно-просветительского фонда «Подвижник»;

16:31:20 Чи Катя, натуропат (Великобритания);

16:41:20 Технический перерыв;

17:11:50 Рыбаченко Владислав Владимирович, к.м.н.;

17:33:00 Доктор Шамшин-Трубецкой Николай Олегович, медикобиолог (США);

17:54:40 Профессор Тань Дуньсянь, нейрофизиолог, мировой ведущий специалист по мелатонину (США);

18:19:30 Осипов Олег Анатольевич, к.м.н. игумен Нижегородского монастыря;

18:39:10 Саверский Александр Владимирович, президент «Лига защитников пациентов», эксперт РАН, член РГ «Здравоохранение»;

18:54:10 Ануфриев Сергей Анатольевич, к.м.н., доцент;

19:04:30 Кирилличева Галина Борисовна, д.м.н., иммунолог;

19:24:00 Ермакова Ирина Владимировна, доктор биологических наук;

19:41:30 Цветков Андрей Васильевич к.м.н., доцент;

19:53:00 Цыганов Андрей Борисович, председатель экспертного совета ОУЗС;

20:04:30 Кормухин Андрей Борисович, движение «Сорок сороков».

Ещё повторю, нужно снять шляпу перед В. Шафалиновым, который сумел, обеспечив переводчиками, свести вместе для выступления 25 человек из семи стран! Кроме этого, нужно отдать должное выступающим, сидевших в зале 8 часов в ожидании, когда же им дадут слово, а также отдать должное той сотне зрителей, которые узнали о мероприятии, пришли в зал для обеспечения аплодисментов, и дотерпели до конца.

И всё это восхищение заканчивается всё тем же вопросом: а зачем??

Чтобы эти специалисты могли выступить? А кто им мешал выступать? В интернете?

Смотрите, выложенный в Youtub ролик об этой конференции за три дня просмотрели 63 тысячи человек, но ведь это громко сказано – «просмотрели»! Ну, кто в своём уме будет смотреть 8 часов говорящие головы? Зашли и вышли.

В настоящее время я меньше всего стал просматривать выступления в интернете на самом деле очень интересного политика и специалиста Пламена Паскова. Потому перестал его смотреть и слушать, что он говорит по 100 минут – я столько не выдержу. Тем не менее, даже при этом у Паскова число просмотров часто более 80 тысяч. Ну, а если вступающие попадут на раскрученные каналы оппозиции, да ещё и с ведущими, не дающими болтать более получаса, скажем, на тот же «Сталинград», на котором выступали и Гундаров, и Иванов, то тогда и 300 тысяч просмотров не в диковинку.

Вот и вопрос, ну зачем надо было нести столь огромные затраты, чтобы получить столь не просто мизерный, а откровенно негодный результат? Понятно, что так нас учили отцы и деды, но ведь и технический процесс тоже пытается учить…

СМИ, понятное дело, об этой конференции промолчали, холуи режима в интернете отозвались о конференции, как о сборище шайки тупых дебилов, не способных постичь величие вакцинации, с полдесятка оппозиционных сайтов, что-то пробормотало, единственно, КМ попытался сделать какой-то обзор. А lentachel.ru вообще сообщила:

«Первым с докладом выступил микробиолог, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Учёный представил подробный разбор принципов действия иностранных и отечественных вакцин. Зверев озвучил закономерности роста заболеваемости и проведения вакцинации. «Когда меняется вирус, эффективность вакцины падает. Мы получили вакцины, которые эффективно работают на образование антител, которые истощаются, поэтому такие препараты надо вводить каждые полгода», - отметил в своём выступлении учёный. Зверев обратил внимание на три ключевых момента в вакцинации. Во-первых, сама вакцина должна быть безопасной и эффективной. Во-вторых, тактика введения вакцины. Есть указанные сроки введения доз, их надо соблюдать. В-третьих, важно учитывать, кому и какую вакцину вводить можно, а кому нельзя. Микробиолог уверен, переболевшие COVID-19 имеют стойкий иммунитет. Нет смысла их прививать. Нам нужны вакцины, которые создавали бы полноценный иммунитет, считает Зверев. Учёный не против вакцинации, но, по его мнению, она не должна быть обязательной. «Вакцинация – это очень важно, она много чего даёт. Никогда не говорил об обязательности вакцинации. Надо понимать, не бывает вакцин без противопоказаний. А QR-коды не имеют никакого отношения к борьбе с вакцинацией», - резюмировал своё выступление на конференции академик РАН Виталий Зверев».

И о конференции всё!

Конференция была задумана, как пропагандистское мероприятие, а получился вот такой пшик, причём, он заложен был в самой цели этой конференции – «дать выступить». Организаторы и выступающие понять не могли, что их выступления, это не цель, это всего лишь средство, а никакой пропагандистской цели эта конференция изначально вообще перед собой не ставила! Напомню, что пропаганда – это распространение идей с целью завоевания сторонников. Идеи 8 часов распространяли, а сколько сторонников приобрели?

С другой стороны, может СМИ и хотели бы что-то сообщить о конференции, но что их журналисты способны были понять из этого 8-часового потока слов, кроме того, что большинство выступающих против вакцинации, а значит – дураки?

Я пытался внести хоть какое-то рациональное зерно в результат этого затратного мероприятия и раз уж их угораздило собраться, то предлагал организаторам пригласить для дискуссии одиозных противников типа Гинцбурга или Мясникова (как этого требовал сугубо научный подход к делу, поскольку конференция была как бы научной). Они бы не пришли, ну так в этом и была бы изюминка, которую понял бы даже дурак в СМИ, – «цель конференции была в обсуждении проблемы с ваксерами, а ваксеры струсили и не пришли». Уже была бы понятная интрига, уже было бы, о чём журналистам СМИ сообщить.

Но это моё предложение было признано негодным.

Тогда я предложил сделать целью конференции выработку вопросов к правительству – таких вопросов, на которые у правительства нет ответа. Принять такие вопросы и от имени конференции послать эти вопросы должностным лицам. Тогда опять цель конференции была бы понята СМИ – «задать вопросы правительству» - и внимание СМИ переключилось бы от того, что «антиваксеры это идиоты», на то, что «правительство не может ответить на понятные даже СМИ вопросы». Я письменно объяснил смысл этих вопросов, причём, старался разъяснить предельно понятно даже для журналистов, но всё без толку – все участники конференции стремились «выступить» со своим «сокровенным», а не с вопросами к власти. Повторю, как будто никто им до этого выступить не давал.

И прогресс снова пролетел мимо нас…