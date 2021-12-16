Новогодний подарок - подорожает проезд и парковки

Тариф на проезд подорожает не очень сильно - в Москве и области от 1 до 4 рублей, в зависимости от формы оплаты. Но странно. Новое повышение связывают с открытием новой линии метро, что совсем странно.

Зачем выстроили новую ветку, если она не увеличивает прибыль? А если увеличивает, то зачем повышать тариф? Чтоб поменьше ездили?

Ну а с парковками и вовсе полный бред.

Платную парковку на улицах ввели на территории Москвы в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. Но результатов "эксперимента" никто не публиковал и не оценивал - допустим, на городском референдуме, который собирались провести по проводу парковок, да так и не собрались.

Зато казавшийся запредельным тариф в 380 рублей в час увеличат до 450-ти. Хотя мне все равно - как не парковался за 380, так не буду и за 450.

Но какова логика! Чтобы на парковках, которые заполнены на почти на 100%, оставались места, нужно менять тарифы. Естественно, в сторону повышения.

Город содержит целую инфраструктуру по сбору дани с проезжающих, включая сюда целую армию стукачей с планшетами, которыми они фиксируют нарушения правил парковки. Видимо, штрафы в 5 тысяч, котороые списываются с вашей карты независимо от вас, достаточно обильны, чтобы эта толпа дармоедов была рентабельной.

По существу, город сдал в откупа дороги и площади, чтобы частная контора собирала деньги с граждан на не вполне понятных основаниях, и при этом обеспечивает функционирование этой конторы силами и средствами вполне государственными.

Вот совершенно не понимаю, на каком основании они взимают с меня штрафы за нарушения т.н. "правил" парковки? Вот не понимаю, почему меня ни разу не вызывали в суд, который только и может присудить штраф, если по закону? А если не вызывали меня в суд, то и суд этот незаконный...

Получается, что просто грабят на дороге...

А.Б.