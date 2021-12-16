Национальный парк - вред или польза?

Читаю периодически в новостных лентах информацию о том, как у нас нерадивые граждане и заинтересованные компании уничтожают и портят экологическую среду.

Прямо диву даешься. Неужели эти люди не думают совсем о своей стране, о своих потомках, которым жить на этих землях после нас.

Примеров уйма.

Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с министерством природных ресурсов и экологии Колымы провела проверку соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов и среды их обитания.

В деятельности недропользователей ООО «РусМинералСервис» и ООО «Север-тех-ресурс» в Ягоднинском районе выявлены грубые нарушения закона. Установлено, что в результате ненадлежащего содержания гидротехнических сооружений неочищенные воды при добыче золота попадали в реку Джелгалу. По представлениям природоохранного прокурора нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, их оштрафовали на 220 тыс. рублей.

Ранее межрегиональное управление Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям возбудило дело по факту нарушений природного законодательства в Солнечногорске. Речь идет о загрязнении берега реки Клязьмы. В подмосковное министерство природы обратились жители деревни Владычино. Они пожаловались на то, что неизвестные засыпают береговую полосу строительным мусором. На территории была проведена проверка, которая информацию подтвердила.

Но еще более напрягает ситуация, когда узнаешь, как уничтожают природу лицу, в чьих обязанностях прописано ее охранять.

Тут недавно пришлось общаться в одной компании. Зашел разговор о национальном парке «БИКИН».

Что выяснилось (пишу со слов местных жителей).

Я выяснилось то, что созданный для сохранения природных богатств Приморского края вышеназванный национальный парк предписанным ему требованиям как раз не отвечает. И дело не в самом парке, а в людях, организующих его работу. Имена и фамилии называть не буду. Лично с ними незнаком, участником событий не был.

Со слов местных аборигенов, директором национального парка московские руководители из Минприроды назначили самого неуважаемого, скандального и местного хапугу, про которого говорят, что он своего не упустит и чужого не пропустит.

И этот гражданин организовал на особоохраняемой территории собственный бизнес.

На ключевых, чистых ручьях, где нерестятся многие ценные породы рыб, таких, как таймень и хариус, созданные директором бригады, в черную моют золото, которого на реке Бикин и ее притоках достаточно. При этом вся грязь, муть, мусор смываются в ручьи, от куда потом попадают в реку. От этого в первую очередь страдает рыба, теряющая природные нерестилища, гибнет малек, нарушается экобаланс реки Бикин.

Кроме прочего, те же золотари нещадно вырубают лес на местах своих стоянок.

Лес, между прочим, со слов тех же местных жителей вырубают не только золотари, но и сотрудники многочисленных баз отдыха, странным делом попавших на заповедную, охраняемую территорию. С этих же баз в реку сливаются нечистоты и прочие продукты жизнедеятельности их обитателей.

По странному обстоятельству, самая крупная из таких баз принадлежит именно директору национального парка. Владельцы прочих баз активно охотятся на территории парка и возят туда различных туристов, которые активно освобождают территорию национального парка от обитающих там представителей местной фауны. Все это поощряется директором национального парка, ведь за свою деятельность, нарушающую экологию, владельцы баз платят директору дань.

Зато базы построенные в соответствии с законом и сохраняющие природу, но не платящие руководству парка из парка выдавливаются различными способами, вплоть до шантажа и угроз.

Но это не все. Вдали от людских глаз директором выделены черным лесорубам целые деляны леса, который затем тайно вывозится из России в Китай, а в девственной тайге, месте обитания амурского тигра зияют огромные проплешины, которые увидеть можно лишь из пролетающих над территорией воздушных судов.

Но руководство зарабатывает не только на браконьерских вырубках. Браконьерство стало главным источником незаконного обогащения: реку и ручью периодически, особенно в период нереста перегораживают десятками сетей возле сторожевых кордонов, окружающих всю территорию парка. Охрана парка потом на этих кордонах активно вялит, сушит рыбу, заготавливают икру.

Специальные группы егерей ведут отстрел местных парнокопытных.

Затем мясо зверя, птицы и рыбы поступает через недостроенную новую трассу в лучшие рестораны городов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Да и само руководство парка, которое должно показывать местному населению пример бережного отношения к природе, этим вопросом совсем не заморачивается.

В пределах местного поселка Красный Яр, где расположен головной офис национального парка и многочисленные хозяйственные и жилые постройки на берегу реки Бикин дирекцией парка совместно с администрацией поселения организована свалка бытового и строительного мусора, которую периодически засыпают землей, скрывая от посторонних глаз, а затем весь этот мусор в период весенних паводков смывается в реку.

Сам директор парка очень любит мыть свою машину прямо в реке, загрязняя ее и маслами, и сливами топлива, и обычной грязью, налипшей в лесу на его дорогой джип.

Особо не заморачивается с этим вопросом и его заместитель, председатель совета КМН, который очень любит бросать мусор с моста в реку прямо в мусорных мешках.

Ведь национальный парк «Бикин» не является каким-то исключением. Это скорее правило существования подобных заведений, которых только в Приморье насчитывается аж четыре штуки. А рядом расположены Хабаровский края, Магаданская, Амурская области, остров Сахалин.

И о какой экологии после такого можно говорить.

А заодно и задаться вопросом: «А так ли нужны России эти самые национальные парки?»