10 лет расстрелу бастующих рабочих - и новая стачка на том же месте! рабочие капитализм Сергей Храмов, генеральный инспектор труда СПР обсуждают с Анатолием Барановым ситуацию с забастовочным движением в Казахстане и как все это отражается в России. #СПР, #СоциалЗа, #Храмов, #Госдума, #профсоюз, #АнатолийБаранов 1. Мощная забастовка нефтяников в Мангыстауской области Казахстана. https://forum-msk.org/material/news/1... 2. 10 лет расстрелу рабочих в Жанаозене https://forum-msk.org/material/news/1... 3. Превентивный арест лидера профсоюза крановщиков https://forum-msk.org/material/news/1... 4. Арест собственника шахты "Листвяжная" https://forum-msk.org/material/news/1... 5. Обнищание населения как спусковой крючок протеста https://forum-msk.org/material/news/1...



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