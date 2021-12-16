10 лет расстрелу бастующих рабочих - и новая стачка на том же месте!

Сергей Храмов, генеральный инспектор труда СПР обсуждают с Анатолием Барановым ситуацию с забастовочным движением в Казахстане и как все это отражается в России.
#СПР, #СоциалЗа, #Храмов, #Госдума, #профсоюз, #АнатолийБаранов
1. Мощная забастовка нефтяников в Мангыстауской области Казахстана. https://forum-msk.org/material/news/1...
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3. Превентивный арест лидера профсоюза крановщиков https://forum-msk.org/material/news/1...
4. Арест собственника шахты "Листвяжная" https://forum-msk.org/material/news/1...
5. Обнищание населения как спусковой крючок протеста https://forum-msk.org/material/news/1...
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