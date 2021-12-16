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Московский листок

Постоянные читатели просят убрать цензуру на ФОРУМе.мск

Опубликовано 16.12.2021 автором Омар Дамбров в разделе комментариев 4

война россия
Постоянные читатели просят убрать цензуру на ФОРУМе.мск

Уважаемый тов. Анатолий, я читаю ваш сайт более 20 лет, и прошу вас - создать некую "точку кристализации" - проведите пожалуйста опрос, как подготовительный этап к будущей дискуссии.

Опрос-вопрос: Можно ли победить чужепланетян, захватывающих нашу планету?

ответы:

ДА

НЕТ

НУЖНО СОЗДАТЬ ШТАБ или КОМИТЕТ

***

Мною проведена работа по выявлению странностей в победе чекистов в 1920 году над народами России, и я уверен, что без вмешательства ВЫСШИХ сил, она бы была невозможной.

Прошу вас опубликовать опрос. Дальнейшая статья последует до самой нашей победы.

Верю вам.

Надеюсь на вас.

Уберите банщиков, они мешают вам развиваться!

Когда вы будете публиковать ВСЕХ - ваш сайт станет народным рупором - очнитесь - у вас было раньше по 400 комметнариев к статье, вы стали банить и ваш сайт умирает.

Уберите возможность для модераторов банить комментарии!

Перестаньте делать цензуру и сегрегацию - дайте людям возможность сказать правду!



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Сомнительно.
Szanyas.. написал 16.12.2021 13:52
Меня также Тов.Анатолий банил здесь пару раз, и в личке до сих пор забанен, предполагаю из-за позиции, высказываний, что негоже обижаться на отличное мнение Тов.Дмитрия по некоторым вопросам. Ну, так что, ресурс ведь сохрнен, развивается..
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Сомнительно.
VvPp написал 16.12.2021 13:39
Меня Анатолий банил не раз, но только в тех случаях, когда я резко высказывался против его точки зрения. Критику никто не любит, с этим ничего не поделаешь. А в целом на сайте свободы хватает. Даже явно неадекватные граждане порой высказывают свой бред.
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(без названия)
Справедливый мужик написал 16.12.2021 13:17
Позволю не согласиться. Если модератор поощряет призывы троллей кого-то убить или посадить, без доказательств вины, такого модератора надо мягко говоря обнулять. А может, и не одного. Правда, если речь не идет о заказущно- желтушным СМИ.
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(без названия)
стоик7939 написал 16.12.2021 12:43
Делягин и Баранов не могут не банить - иначе их накажут кураторы и лишат сладкого?
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