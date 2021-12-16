Постоянные читатели просят убрать цензуру на ФОРУМе.мск

Уважаемый тов. Анатолий, я читаю ваш сайт более 20 лет, и прошу вас - создать некую "точку кристализации" - проведите пожалуйста опрос, как подготовительный этап к будущей дискуссии.

Опрос-вопрос: Можно ли победить чужепланетян, захватывающих нашу планету?

ответы:

ДА

НЕТ

НУЖНО СОЗДАТЬ ШТАБ или КОМИТЕТ

***

Мною проведена работа по выявлению странностей в победе чекистов в 1920 году над народами России, и я уверен, что без вмешательства ВЫСШИХ сил, она бы была невозможной.

Прошу вас опубликовать опрос. Дальнейшая статья последует до самой нашей победы.

Верю вам.

Надеюсь на вас.

Уберите банщиков, они мешают вам развиваться!

Когда вы будете публиковать ВСЕХ - ваш сайт станет народным рупором - очнитесь - у вас было раньше по 400 комметнариев к статье, вы стали банить и ваш сайт умирает.

Уберите возможность для модераторов банить комментарии!

Перестаньте делать цензуру и сегрегацию - дайте людям возможность сказать правду!