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Московский листок

"Золотая судья" покинула Россию беспрепятственно

Опубликовано 16.12.2021 в разделе комментариев 3

суд закон
"Золотая судья" покинула Россию беспрепятственно

Высшая квалификационная коллегия судей согласна с возбуждением уголовного дела против судьи Елены Хахалевой. Она подозревается в служебном подлоге и мошенничестве. Следствие считает, что Елена Хахалева в период с 2016 по 2018 год не работала 127 дней, однако заработную плату исправно получала.

Сумма, потерянная государством на заработной плате Хахалевой, составляет более 1 млн рублей. На прошедшее в среду заседание Елена Хахалева не явилась. В ФСБ полагают, что Хахалева скрывается за рубежом. 8 декабря она вылетела в Ереван.

В то же время авторы проекта "Честный детектив" со ссылкой на источники сообщают, что уголовное дело на Елену Хахалеву уже возбуждено. Более того, по информации источника, страну Хахалева покинула вместе с членами семьи.

Имя Хахалевой фигурировало во многих жалобах на рейдерский захват фермерских земель, но скандал прогремел после того, как её дочь сыграла свадьбу, стоимостью, по слухам, около 2 миллионов долларов.

Но Хахалеву, которая стала известна в 2017 году, лишили полномочий судьи только летом этого года. Прошлым же летом ее отстранили от судебных процессов, включив в состав судей, занимающихся научной деятельностью. При том, что СМИ публиковали данные об отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании…

И вот – дали уехать с семьей за границу.

Вообще о депутатской неприкосновенности у нас много рассуждают, а вот неприкосновенность судей – куда круче.

Помню один бывший уже губернатор подал иск ко мне о внезапно обнаружившихся у него чести и достоинстве, так вот в московском, а не краснодарском суде обнаружилась проблема – председатель суда, женщина, в пьяном виде выехала на встречную полосу и убила – прокурора!

И в течение года или больше даже при этом числилась председателем этого суда и ее не лишали неприкосновенности. И решала вопрос о чести и достоинстве… А что?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: и что, Баранов?
хахахахахахахахахахххддд написал 16.12.2021 12:06
Обязательно при встрече скажу ему, чтобы прекращал это дело!
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(без названия)
2213 написал 16.12.2021 11:59
"Включив в состав судей,занимающихся научной деятельностью"-очень даже подходящее место,для "патентованного ветеринара".То есть,судить коновалу стало как-то "не с руки",но,вот,в науку податься-можно запросто,а там,глядишь,стать и академиком юриспруденции,поскольку,в россии,профессия ветеринара,оказалась- весьма востребованной,в том числе и в "юридических научных кругах".
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(без названия)
стоик7939 написал 16.12.2021 11:58
карлик уже 20 лет убивает людей пальмовым маслом, грабежами и унижениями - и что, Баранов?
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