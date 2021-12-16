"Золотая судья" покинула Россию беспрепятственно

Высшая квалификационная коллегия судей согласна с возбуждением уголовного дела против судьи Елены Хахалевой. Она подозревается в служебном подлоге и мошенничестве. Следствие считает, что Елена Хахалева в период с 2016 по 2018 год не работала 127 дней, однако заработную плату исправно получала.

Сумма, потерянная государством на заработной плате Хахалевой, составляет более 1 млн рублей. На прошедшее в среду заседание Елена Хахалева не явилась. В ФСБ полагают, что Хахалева скрывается за рубежом. 8 декабря она вылетела в Ереван.

В то же время авторы проекта "Честный детектив" со ссылкой на источники сообщают, что уголовное дело на Елену Хахалеву уже возбуждено. Более того, по информации источника, страну Хахалева покинула вместе с членами семьи.

Имя Хахалевой фигурировало во многих жалобах на рейдерский захват фермерских земель, но скандал прогремел после того, как её дочь сыграла свадьбу, стоимостью, по слухам, около 2 миллионов долларов.

Но Хахалеву, которая стала известна в 2017 году, лишили полномочий судьи только летом этого года. Прошлым же летом ее отстранили от судебных процессов, включив в состав судей, занимающихся научной деятельностью. При том, что СМИ публиковали данные об отсутствии у нее диплома о высшем юридическом образовании…

И вот – дали уехать с семьей за границу.

Вообще о депутатской неприкосновенности у нас много рассуждают, а вот неприкосновенность судей – куда круче.

Помню один бывший уже губернатор подал иск ко мне о внезапно обнаружившихся у него чести и достоинстве, так вот в московском, а не краснодарском суде обнаружилась проблема – председатель суда, женщина, в пьяном виде выехала на встречную полосу и убила – прокурора!

И в течение года или больше даже при этом числилась председателем этого суда и ее не лишали неприкосновенности. И решала вопрос о чести и достоинстве… А что?

А.Б.