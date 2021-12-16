В России планируют расширить электронное голосование

Центризбирком РФ планирует в следующем году расширить число регионов, в которых проводится электронное голосование.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, в 2022 году электронное голосование может пройти в нескольких новых регионах. Их список пока не составляли.

«В ближайшее время ЦИК направит письма в те регионы, где предполагается проводить выборы для того, чтобы узнать, кто из регионов готов, хотел бы проводить ДЭГ. С учетом запросов жителей и развития интернета у том числе», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

В 2022 году крупные выборы пройдут в 19 регионах страны.

В сентябре 2021 года электронное голосование было организовано в нескольких регионах РФ, в том числе в Москве. Это обернулось большим скандалом, когда в нескольких столичных округах побеждали кандидаты от оппозиционных партий, но после введения результатов ДЭГ везде победили единороссы.

По итогам скандала – расширить географию электронного голосования. А что?

А.Б.