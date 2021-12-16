Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова

15 декабря в Европарламенте прошла церемония вручения премии Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая была присуждена Алексею Навальному. За оппозиционного политика премию получила его дочь — Дарья Навальная.
«Присуждая премию Сахарова Алексею Навальному, мы признаем его безграничную храбрость и подтверждаем непоколебимую поддержку Европарламента в отношении его немедленного освобождения», — заявил председатель Европарламента Давид Сассоли.
Выступая перед Европарламентом, Дарья Навальная напомнила, что её отец получает награду, сидя в тюрьме.
«Внутри путинских спецслужб была создана настоящая группа террористов, убивающая граждан моей страны без суда и без правосудия. Они были близки к тому, чтобы убить мою мать, они почти убили моего отца. И никто не может гарантировать, что завтра европейские политики не начнут падать замертво, просто дотронувшись до дверной ручки», — сказала Навальная в приветственном слове.
Я бы сказал, что речь этой девушки произвела на меня куда большее впечатление, чем нобелевская лекция Муратова, в которой не было ничего «лишнего»…
И я понимаю, почему Муратов, а не Навальный или Ассанж.
А.Б.
Вручение Нобелевской премии и черный день для мировой журналистики
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внук расстрелянного написал 16.12.2021 12:19
стоик7939 написал 16.12.2021 12:13