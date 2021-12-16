Это был первый в мире массовый расстрел рабочих в новейшей истории

16 декабря исполнилось 10 лет с момента расстрела митинга нефтяников города Жанаозена силами полиции и внутренних войск, который стал апогеем почти восьмимесячной забастовки и противостояния рабочих и жителей региона с работодателями и властями.

На митинге 16 декабря рабочие должны были зачитать резолюцию, где должен был прозвучать призыв к всеобщей политической забастовке с требованием отставки Назарбаева и его правительства. Поэтому, режим, боясь распространения забастовки на соседние регионы и на добывающие отрасли по всей стране, пошел на применение оружия.

Это был первый массовый расстрел рабочих в мире в новейшей истории – раньше мы знали о таком только из учебников.

Левые и профсоюзные организации по всему миру призывают трудящихся проводить акции памяти и протеста напротив посольств, консульств и иных государственных учреждений Казахстана.