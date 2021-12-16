Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 "Золотая судья" Елена Хахалева покинула Россию. Возбуждено дело https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Новогодний подарок - подорожает проезд и парковки
3 В России планируют расширить электронное голосование https://forum-msk.org/material/news/1...
Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Сбербанк забраковал российские процессоры «Эльбрус»
5 16 декабря исполнилось 10 лет с момента расстрела митинга нефтяников города Жанаозена https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Около 60% объявлений об аренде жилья в Москве содержат дискриминационные ограничения
7 В России находят только каждого пятого пропавшего без вести
8 Теперь можно лишиться денег и имущества по водительскому удостоверению
9 В России может появиться 13-я пенсия, но не в этом году
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ЧЖЕНМИН (исправление имен) написал 16.12.2021 23:52