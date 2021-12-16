В России находят только каждого пятого пропавшего без вести #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 "Золотая судья" Елена Хахалева покинула Россию. Возбуждено дело https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Новогодний подарок - подорожает проезд и парковки 3 В России планируют расширить электронное голосование https://forum-msk.org/material/news/1... Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Сбербанк забраковал российские процессоры «Эльбрус» 5 16 декабря исполнилось 10 лет с момента расстрела митинга нефтяников города Жанаозена https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Около 60% объявлений об аренде жилья в Москве содержат дискриминационные ограничения 7 В России находят только каждого пятого пропавшего без вести 8 Теперь можно лишиться денег и имущества по водительскому удостоверению 9 В России может появиться 13-я пенсия, но не в этом году



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