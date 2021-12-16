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Московский листок

В России находят только каждого пятого пропавшего без вести

Опубликовано 16.12.2021 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

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#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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Всего комментариев к статье: 1
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Название публикации - оксюморон
ЧЖЕНМИН (исправление имен) написал 16.12.2021 23:52
"Пропавшего без вести" невозможно найти по определению. Потому что, будучи найденным, он не может быть отнесен к данной категории. Его следует считать временно отсутствовавшим, место пребывания которого было не известно.
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