Последнее заседание в году Комиссии по вопросам миграции при правительстве Москвы принесло немало тревожных ощущений.

Во-первых, около месяца назад постановку на миграционный учет и регистрацию по месту пребывания иностранных граждан перенесли из привычных МФЦ («Мои документы») в отделения МВД.

Чем это плохо.

Процедура постановки на миграционный учет и регистрация по месту пребывания для ВНЖ раньше занимала минимум времени. На миграционный учет ставили в общей очереди в комфортабельных центрах, т.е. собственник ожидал в течение не более 15 минут, в соответствии с регламентом МФЦ.

В отделениях МВД теперь – хаос и кошмар. В некоторых отделениях внутрь помещений не пускают вообще – нет помещений, предназначенных для ожидания. Люди стоят на улице, записываются по телефону, очередь таинственным образом исчезает из списков, постановка на миграционный учет может занять несколько недель. Собственники жилья в ужасе, а эмигранты в шоке. Жаловаться теперь некому, это же не центр «Мои документы».

Зачем это сделано? Я думаю, что в угаре антимигрантских настроений решили убрать со всеобщего обозрения в общих пространствах МФЦ регистрирующихся иностранцев.

Но превратили элементарную процедуру в очередной Армагеддон.

Во-вторых, С 29 декабря 2021 года в действие вступит закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре для иностранных граждан, прибывших в РФ на срок более 90 дней.

Кажется, что все правильно – нужно проверять здоровье всех въехавших.

Но забыли про овраги.

Пока Минздрав уверяет, что медицинское освидетельствование нужно будет проходить один раз в год и при каждом въезде. Но в законе указано, что «..Медосвидетельствование нужно пройти заново в течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов с предыдущего медицинского обследования.»

А срок действия обследования по инфекционным заболеваниям (ВИЧ, туберкулез и гепатит) – 3 месяца. Т.е пока такое освидетельствование нужно будет проходить 3-4 раза в год.

Ну, ладно, предположим, что минздрав сделает эти справки действительными год. В Москве это освидетельствование будут проходить в Сахарово, где есть мощная инфраструктура для того. Пропускная способность Сахарово – 2-3 тысячи человек в день.

Но реально число тех, кого обяжут проходить эту процедуру многократно превышает число людей, получающих патенты.

Патенты в Москве оформляют около 600 тысяч человек.

Теперь считаем дополнительное количество нагрузки на медицинское освидетельствование.

Во-первых, в это число включаются члены семей гастарбайтеров, поскольку медосвидетельствованию подлежат все, старше 6 лет.

Это, как минимум, еще 200 тысяч человек.

Во-вторых, освидетельствование должны будут проходить иностранные студенты и учащиеся всех учебных заведений. В Москве их около 100 тысяч.

Студентам придется проходить эту процедуру каждый раз после выезда на родину, так что вполне возможно, что это сичло нужно увелисчить раза в полтора.

В-третьих, освидетельствование проходят иностранные специалисты ВКС, которых тоже около 50 тысяч.

В-четвертых, медицинское освидетельствование должны проходить ВСЕ, кто приезжает в Россию на срок более, чем 90 дней.

Это уже не приезжающие на работу, а многочисленные родственники обосновавшихся в России, например, бывших и настоящих граждан Украины, Донбасса, Казахстана и других стран.

Для Москвы это не менее 200-300 тысяч.

Но самое главное, медицинское освидетельствование обяжут проходить ВСЕХ граждан ЕВРАЗЭС (кроме белорусов).

Для понимания – из всех уведомлений о работающих иностранцах, переданных работодателями, более трети – о гражданах именно ЕВРАЗЭС – гражданах Киргизии, Армении, Казахстана.

В Москве это соотношение, думаю, еще выше, поэтому в Москве не менее 400 тысяч официально работающих граждан из стран ЕВРАЗЭС.

Я насчитала, что число людей, обязанных проходить это освидетельствование в Москве составит 1 млн 600 тысяч. Ежегодно.

В день примерно 7-8 тысяч.

Будут вместо автобусов поезда пускать в Сахарово?

Кстати, естественно, эта процедура платная, и, как нам сказали на заседании, в Сахарово будет стоить 4100 рублей.

Хочу еще предупредить наших товарищей.

Закон вступает в силу 29 декабря 2021 года. Значит все, поехавшие домой на Новый год под него попадут. Готовте денежки и время для поездки в Сахарово.