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Московский листок

Сокуров покаялся, просил не убивать

Опубликовано 17.12.2021 в разделе комментариев 0

путин царь кремль сокуров
Сокуров покаялся, просил не убивать

Режиссер Александр Сокуров направил главе Совета по правам человека Валерию Фадееву обращение, в котором извинился за свой спор с президентом. Сокуров тогда предложил «отпустить» из России регионы Северного Кавказа, глава государства назвал эти слова непозволительными. 

Текст обращения был включен во внутреннюю рассылку СПЧ, выдержки из документа приводит РБК.

Александр Сокуров написал, что приносит извинения за произошедшее - его выступление вызвало возмущение «в национальной прессе и административно-силовой среде».

«Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом»,— пишет он лично Фадееву. 

Режиссер уточнил, что ознакомился с «гневной реакцией на его поведение» со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет»,— написал Сокуров. 

Он рассказал, что друзья сообщили ему «об оскорбительных высказываниях из чеченского сектора».

Режиссер убежден, что «никто в стране не будет защищать честь и достоинство» члена СПЧ.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке»,— уверен Александр Сокуров.

Он добавил, что считает себя «всего-навсего гражданином и ремесленником своего цеха». «Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения»,— говорится в конце обращения.

***

Ничего более обличительного в адрес феодально-криминальной системы, сформировавшейся в России, чем это покаянное письмо, даже придумать нельзя.

Даже объяснять не стану, все предельно ясно.

Будут ли в ближайшее время рвать ноздри на Болотной площади или ограничатся "торговой казнью" (кнутом), сказать затрудняюсь. Но в том, что выбор будет примерно таким, уже не сомневаюсь.

Хотя, может, и не на Болотной - Немцова казнили на мосту...

А.Б.



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