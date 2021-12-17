Лавр во МХАТе - l'ultima volta

Закрыли таки гештальт: сходили с Медвежонком на последний "Лавр" во МХАТ им. Горького - как я понимаю, постановка изгнана из репертуара вместе со всей прежней командой, так что Лавр, l`ultima volta. Медвежонок после первого акта утёк, а я осталась и героически досмотрела до конца.

Ну, что. Вроде по отдельности всё и неплохо (местами даже очень), а в целом - не впечатляет совершенно. Спектакль очень неровный, всё кусками, куски неравнозначные и неравноценные. Уныло-размеренная тягомотина в первом акте, бодренький водевиль-кафешантан во втором. Очень удачные второстепенные роли и эпизоды, совсем провальные главные - произнести без запинок текст не удалось никому, во рту у Певцова каша (я, конечно, понимаю, что днём он голосовал в Думе за закон о куар-кодах и переутомился, но запинаться на каждой фразе с деепричастным оборотом как-то совсем некомильфо).

Секрет неудачи прост - крайне невыигрышная литературная основа и, как следствие, провальная драматургия. Книга Водолазкина - это житие, а житие невозможно превратить в пьесу, даже если за это берётся сам автор, это жанры абсолютно несовместимые. Помните азы школьных уроков литературы об основных составляющих театральной пьесы? Экспозиция, завязка, развязка, конфликт и вот это вот всё? Если этого нет - то и пьесы нет. Отнюдь не каждая книга пригодна к театральной постановке.

С киноэкранизациями намного проще, но театр - искусство каноническое, каким бы новаторским и модернистским он не был, а здесь, кстати, особых заявок на новаторство я не увидела. В любом случае, 80% успеха - это качественная драматургия. К Боякову, кстати, претензий меньше всего, он выжал из невыгодной ситуации максимум возможного. В Лавре прекрасные актеры, очень неплохая визуальная часть, изобретательная сценография, крайне самобытное музыкальное оформление, фантастический дрессированный волк (кто там говорил, что волки не поддаются дрессировке? Ещё как), но вместе это категорически не склеивается. Когда режиссёр стремится сосредоточиться на смыслах, скрепах и духе - провисает действие, и зрителя клонит в сон. Как только он пробует оживить унылый визуальный ряд, сразу улетучивается смысл, дух и вообще всё, ради чего была написана книга. В общем, слабая литературная часть угробила весь замысел.

А кто у нас в театре завлит, ась?..... Прилепин у нас завлит, есличо.

И да, опережая ваши вопросы - огромный хер почему-то в этот раз не показали. Наверно, пошли навстречу безжалостным критикам. Так и не дождалась я.., а теперь и всему конец.