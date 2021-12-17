Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лавр во МХАТе - l'ultima volta

Опубликовано 17.12.2021 автором в разделе комментариев 0

театр митина
Лавр во МХАТе - l'ultima volta

Закрыли таки гештальт: сходили с Медвежонком на последний "Лавр" во МХАТ им. Горького - как я понимаю, постановка изгнана из репертуара вместе со всей прежней командой, так что Лавр, l`ultima volta. Медвежонок после первого акта утёк, а я осталась и героически досмотрела до конца. 

Ну, что. Вроде по отдельности всё и неплохо (местами даже очень), а в целом - не впечатляет совершенно. Спектакль очень неровный, всё кусками, куски неравнозначные и неравноценные. Уныло-размеренная тягомотина в первом акте, бодренький водевиль-кафешантан во втором. Очень удачные второстепенные роли и эпизоды, совсем провальные главные - произнести без запинок текст не удалось никому, во рту у Певцова каша (я, конечно, понимаю, что днём он голосовал в Думе за закон о куар-кодах и переутомился, но запинаться на каждой фразе с деепричастным оборотом как-то совсем некомильфо). 

Секрет неудачи прост - крайне невыигрышная литературная основа и, как следствие, провальная драматургия. Книга Водолазкина - это житие, а житие невозможно превратить в пьесу, даже если за это берётся сам автор, это жанры абсолютно несовместимые. Помните азы школьных уроков литературы об основных составляющих театральной пьесы? Экспозиция, завязка, развязка, конфликт и вот это вот всё? Если этого нет - то и пьесы нет. Отнюдь не каждая книга пригодна к театральной постановке.

С киноэкранизациями намного проще, но театр - искусство каноническое, каким бы новаторским и модернистским он не был, а здесь, кстати, особых заявок на новаторство я не увидела. В любом случае, 80% успеха - это качественная драматургия. К Боякову, кстати, претензий меньше всего, он выжал из невыгодной ситуации максимум возможного. В Лавре прекрасные актеры, очень неплохая визуальная часть, изобретательная сценография, крайне самобытное музыкальное оформление, фантастический дрессированный волк (кто там говорил, что волки не поддаются дрессировке? Ещё как), но вместе это категорически не склеивается. Когда режиссёр стремится сосредоточиться на смыслах, скрепах и духе - провисает действие, и зрителя клонит в сон. Как только он пробует оживить унылый визуальный ряд, сразу улетучивается смысл, дух и вообще всё, ради чего была написана книга. В общем, слабая литературная часть угробила весь замысел. 

А кто у нас в театре завлит, ась?..... Прилепин у нас завлит, есличо. 

И да, опережая ваши вопросы - огромный хер почему-то в этот раз не показали. Наверно, пошли навстречу безжалостным критикам. Так и не дождалась я.., а теперь и всему конец.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Можно ли победить чужепланетян, захватывающих нашу планету?:
Результаты
Интернет-ТВ
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести
В России находят только каждого пятого пропавшего ...
16.12.2021
10 лет расстрелу бастующих рабочих - и новая стачка на том же месте!
10 лет расстрелу бастующих рабочих - и новая стачк...
16.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лавр во МХАТе - l'ultima volta (0)
Сокуров покаялся, просил не убивать (0)
В угаре антимигрантских настроений (0)
В России находят только каждого пятого пропавшего без вести (1)
Постоянные читатели просят убрать цензуру на ФОРУМе.мск (20)
Национальный парк - вред или польза? (3)
Это был первый в мире массовый расстрел рабочих в новейшей истории (2)
Дочь Навального получила за отца премию имени Сахарова (12)
В России планируют расширить электронное голосование (5)
"Золотая судья" покинула Россию беспрепятственно (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Лавр во МХАТе - l'ultima volta
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Если Украина представит Косяка в качестве кандидата для обмена, то она распишется в статусе похитите
Дарья Митина Дарья Митина: Пробегая по бульварам
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Эксперты из Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и РФ обсудили разблокировку Сюник-Зангезурского кор
Дарья Митина Дарья Митина: Вопрос на засыпку
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss