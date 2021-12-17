Депутат Митрохин арестован за встречу с избирателями

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин сообщил, что его задержали в Москве в четверг вечером после встречи с избирателями по поводу изменений в маршрутной сети автобусов.

"Меня задержали, я сейчас нахожусь в ОВД "Хамовники". Задержали меня после встречи с избирателями, с которыми мы около метро "Спортивная" обсуждали реформу общественного транспорта", - сказал Митрохин, отметив, что причиной задержания ему назвали "нарушение общественного порядка".

"Митрохину изменили статью с ч. 5 ст. 20.2, которая не предполагает ареста, на ч. 2. ст. 20.2 ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), она предлагает арест на срок до 10 суток", - сообщила его помощница Мария Чуприна.

"Заседание по вопросу о его привлечении к ответственности состоится завтра в 10:00 в Хамовническом суде Москвы", - сказала она.

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Не знаю, известно ли это полиции или нет, но депутат ОБЯЗАН встречаться со своими избирателями. Любой депутат обязан. И законом никак особо не оговаривается, где и как им встречаться - где удобно, там и встречаются. Да хоть в бане!

Но теперь закон почему-то дает право полиции задерживать регионального депутата, где ей вздумается, хоть с избирателями, хоть без оных. Вот судью Хамсуда, где депутатствует Митрохин, не приведи господь тронуть хоть пальцем, а депутата можно тронуть даже при непосредственном исполнении им своих обязанностей.

Зачем придумали такое унижение для законодательной власти? Я не знаю.

Но это единственная из ветвей власти, непосредственным источником власти для которой является народ. Остальных так или иначе назначают.

Может, народу хотят показать его место? А то мы сами не догадываемся, что у параши, все думаем, что здесь где-то наша Родина...

А.Б.