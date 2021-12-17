Ведете себя, как публичная... власть

Законопроект о единой системе публичной власти необходим, чтобы привести нормы в соответствие с обновленным Основным законом страны, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Я и не знал такого, а там, гляди, Путин разъясняет, как у нас власть должна быть устроена.

В среду Совфед одобрил закон о публичной региональной власти, который запрещает руководителям субъектов Федерации называться "президентами", зато разрешает им избираться более чем на 2 срока подряд. Вполне равноценная замена - называться будешь скромно, губернатором, зато сидеть в должности будешь до самого ареста.

Скучно.

В Османской империи отставка обставлялась куда романтичней. Неожиданно на пороге губернаторского дворца появлялся федеральный чиновник с прекрасным белым шарфом в руках: "Наш великий султан дарит Вам этот прекрасный белый шарф, чтобы Вам удобней было нести Вашу голову".

Да, теперь президент может освободить губернатора от исполнения обязанностей из-за утраты доверия, и вообще может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям. То есть и без оснований. Но шарф, шарф... Без него как-то всё бесцветно.

Представьте, на пороге губернаторского дворца появляется вдруг руководитель Агентства стратегических инициатив и вручает губернатору белый шарф: "Это вам, чтобы вы случайно не утратили доверия президента... Пока будете нести Вашу голову!"

Анатолий Баранов