Депутат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов обещает снова и снова возвращаться к законам о пенсионном обеспечении, до тех пор, пока преступная пенсионная реформа не будет изменена.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #ср #депутат #кузнецов
Вопрос о пенсионной реформе все равно будет возвращен в повестку
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