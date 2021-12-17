Вопрос о пенсионной реформе все равно будет возвращен в повестку #госдума #ср #депутат #кузнецов Депутат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов обещает снова и снова возвращаться к законам о пенсионном обеспечении, до тех пор, пока преступная пенсионная реформа не будет изменена. #депутат, #Кузнецов, #СР, #Госдума,



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