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Московский листок

Вопрос о пенсионной реформе все равно будет возвращен в повестку

Опубликовано 17.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #ср #депутат #кузнецов

Депутат от "Справедливой России" Андрей Кузнецов обещает снова и снова возвращаться к законам о пенсионном обеспечении, до тех пор, пока преступная пенсионная реформа не будет изменена.

#депутат, #Кузнецов, #СР, #Госдума,



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