Заменить смертную казнь ипотекой на 25 лет

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

За год совокупная задолженность населения по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, до 11,4 трлн рублей, заявила на парламентских слушаниях о жилищном строительстве аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она сослалась на данные Банка России. По ее словам, задолженность по ипотеке растет в условиях общей закредитованности населения. "Так, уровень долговой нагрузки граждан к середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от общего совокупного дохода семьи", - сказала Трунова.

Напомним, согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, если в 2014 году средний долг жителя России составлял семь полных зарплат, то к лету 2019 года он вырос до 11 месячных зарплат.

На данный момент в среднем один гражданин России должен банкам 300 тыс. рублей.

За 11 месяцев текущего года в стране выдано ипотечных кредитов на 5,1 трлн рублей, что позволило банкирам назвать год «историческим».

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Лукашенко попросил у Путина еще $3,5 миллиарда

Белоруссия прорабатывает вопрос о привлечении новых займов у России на фоне санкций, отрезавших экономику от ключевых источников иностранной валюты.

Минск ведет переговоры о выделении государственного кредита, а также новых деньгах из Евразийского фонда стабилизации и развития, который на 90% наполнен российским капиталом, сообщил в четверг первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.

«Общая сумма запрашиваемых средств - 3,5 млрд долларов», - рассказал он на совещании у Александра Лукашенко.

В 2022 году Белоруссии предстоит погасить 3,3 млрд долларов внешних займов, а в 2023-м - 4,7 млрд вместе с процентными платежами на обслуживание.

Днем ранее Путин осудил заявления о том, что Белоруссия находится «на довольствии» у России, назвав их некорректными и непозволительными.

В августе прошлого года Путин выделил 1,5 млрд долларов Лукашенко, режим которого едва не рухнул после протестов в ответ на непризнанные Западом выборы. В 2021 году Белоруссия получила еще 1 млрд долларов в виде кредитов и отсрочки погашения старых долгов.

Это ставит под вопрос «эффективность белорусской модели» - может, пора уже забирать республику за долги?

А.Б.