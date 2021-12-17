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Московский листок

Заменить смертную казнь ипотекой на 25 лет

Опубликовано 17.12.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Заменить смертную казнь ипотекой на 25 лет

Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

За год совокупная задолженность населения по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, до 11,4 трлн рублей, заявила на парламентских слушаниях о жилищном строительстве аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она сослалась на данные Банка России. По ее словам, задолженность по ипотеке растет в условиях общей закредитованности населения. "Так, уровень долговой нагрузки граждан к середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от общего совокупного дохода семьи", - сказала Трунова.

Напомним, согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, если в 2014 году средний долг жителя России составлял семь полных зарплат, то к лету 2019 года он вырос до 11 месячных зарплат.

На данный момент в среднем один гражданин России должен банкам 300 тыс. рублей.

За 11 месяцев текущего года в стране выдано ипотечных кредитов на 5,1 трлн рублей, что позволило банкирам назвать год «историческим».

Скоро можно будет в Уголовном кодексе смело заменить смертную казнь ипотекой на 25 лет… А что?

 

Лукашенко попросил у Путина еще $3,5 миллиарда

Белоруссия прорабатывает вопрос о привлечении новых займов у России на фоне санкций, отрезавших экономику от ключевых источников иностранной валюты.

Минск ведет переговоры о выделении государственного кредита, а также новых деньгах из Евразийского фонда стабилизации и развития, который на 90% наполнен российским капиталом, сообщил в четверг первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.

«Общая сумма запрашиваемых средств - 3,5 млрд долларов», - рассказал он на совещании у Александра Лукашенко.

В 2022 году Белоруссии предстоит погасить 3,3 млрд долларов внешних займов, а в 2023-м - 4,7 млрд вместе с процентными платежами на обслуживание.

Днем ранее Путин осудил заявления о том, что Белоруссия находится «на довольствии» у России, назвав их некорректными и непозволительными.

В августе прошлого года Путин выделил 1,5 млрд долларов Лукашенко, режим которого едва не рухнул после протестов в ответ на непризнанные Западом выборы. В 2021 году Белоруссия получила еще 1 млрд долларов в виде кредитов и отсрочки погашения старых долгов.

Это ставит под вопрос «эффективность белорусской модели» - может, пора уже забирать республику за долги?

А.Б.



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