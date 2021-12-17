Арестанты распространяют по российским тюрьмам письменное обращение, в котором говорится, что заключенных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям со стороны тюремщиков, нельзя понижать в иерархии. Фотографию письма публикует Baza. Подлинность письма подтвердила член ОНК Ева Меркачёва.

«Люди, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в общей массе мужиками», - говорится в тексте арестантов. Тех, кто уже стал жертвой, арестанты просят не идти на поводу у сотрудников ФСИН и не «ломать» других зеков.

Обращение создали на воровской сходке, где в том числе присутствовал Шакро Молодой. После этого «прогон» стали распространять по тюрьмам и колониям.

Вот интересно, когда мы упустили тот момент, в который воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН?

Никто не идеализирует и не романтизирует воровской мир – воры это воры.

Но когда государственная система оказалась безнравственней воров?