Арестанты распространяют по российским тюрьмам письменное обращение, в котором говорится, что заключенных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям со стороны тюремщиков, нельзя понижать в иерархии. Фотографию письма публикует Baza. Подлинность письма подтвердила член ОНК Ева Меркачёва.
«Люди, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в общей массе мужиками», - говорится в тексте арестантов. Тех, кто уже стал жертвой, арестанты просят не идти на поводу у сотрудников ФСИН и не «ломать» других зеков.
Обращение создали на воровской сходке, где в том числе присутствовал Шакро Молодой. После этого «прогон» стали распространять по тюрьмам и колониям.
Вот интересно, когда мы упустили тот момент, в который воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН?
Никто не идеализирует и не романтизирует воровской мир – воры это воры.
Но когда государственная система оказалась безнравственней воров?
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2213 написал 17.12.2021 12:41