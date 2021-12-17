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Московский листок

Воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН

Опубликовано 17.12.2021 в разделе комментариев 1

тюрьма сизо онк
Воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН

Арестанты распространяют по российским тюрьмам письменное обращение, в котором говорится, что заключенных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям со стороны тюремщиков, нельзя понижать в иерархии. Фотографию письма публикует Baza. Подлинность письма подтвердила член ОНК Ева Меркачёва.

«Люди, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в общей массе мужиками», - говорится в тексте арестантов. Тех, кто уже стал жертвой, арестанты просят не идти на поводу у сотрудников ФСИН и не «ломать» других зеков.

Обращение создали на воровской сходке, где в том числе присутствовал Шакро Молодой. После этого «прогон» стали распространять по тюрьмам и колониям.

Вот интересно, когда мы упустили тот момент, в который воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН?

Никто не идеализирует и не романтизирует воровской мир – воры это воры.

Но когда государственная система оказалась безнравственней воров?

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 17.12.2021 12:41
Воровская система,конечно "гуманней",хотя бы потому,что в ней присутствует элементарная справедливость,тогда,как сотрудники фсин занимаются форменным беспределом,в своих "ведомственных интересах",а при полном отсутствии контроля за ними,и в интересах личных.То есть,если воровской мир,все-таки держится на "понятиях",переступать через которые может оказаться чревато-для кого угодно,то вертухаи могут творить все,что угодно,невзирая ни на понятия,и ни на сам закон,который их же и покрывает,поэтому,кроме своего непосредственного начальства,(которое само же их на беспредел и подписывает),им бояться-совершенно некого,а что такое совесть,они уже даже и не помнят.
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