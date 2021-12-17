Золото съедает село

Рабочие кыргызско-турецкой золотодобывающей компании «Эти Бакыр Терексай» провели забастовку. Рабочие требуют выплатить компенсации местным жителям и рабочим в связи с тем, что золотоизвлечение сопровождается густой пылью, а также добывать золото подземным способом, а не открытым.

Рабочие выразили свое недовольство и относительно предоставляемого на фабрике питания. По их словам, для кыргызских и турецких рабочих оно разное. В списке требований также увеличение размеров зарплаты и увольнение нескольких руководителей, которые злоупотребляют своим должностным положением.

Под обращением подписались 193 рабочих и местных жителей.

12 декабря сельчане перекрыли дорогу, ведущую в головной офис и на фабрику компании «Эти Бакыр Терексай».

В компании пояснили, что 12 декабря в утреннее время на трассе, ведущей в карьер «Тереккан», трое водителей самосвалов предприятия нарушили Правила дорожного движения. Руководство «Эти Бакыр Терексай» сделало им замечание.

Это, как подчеркивают в пресс-службе фирмы, вызвало недовольство работников, и руководство попросило водителей компании, нарушивших ПДД, сдать ключи от грузовых машин.

«Нарушившие правила работники начали собирать других жителей, и после 14.00 того же дня была перекрыта дорога, ведущая в головной офис и на фабрику компании. Около 50 человек останавливали дорожное движение и не пускали сотрудников на их рабочие места», — рассказали в «Эти Бакыр Терексай».

13 декабря утром руководство предприятия встретилось с представителями Чаткальской районной администрации, Терек-Сайского сельского округа и правоохранительными органами. Стороны обсудили пути урегулирования сложившейся ситуации.

В пресс-службе фирмы «Эти Бакыр Терексай» не стали комментировать 24.kg письменное обращение рабочих относительно питания, зарплаты и компенсации.

Отметим, в 2015 году конкурс на разработку месторождений золота Терек, Тереккан и Перевальное выиграло ОсОО «Эти Бакыр Терексай» — совместное предприятие «Кыргызалтына» (25 процентов) и турецкой компании «Эти Бакыр» (75 процентов).

Деятельность предприятия с самого начала сопровождается провокациями и разногласиями. В 2018-м на территории «Эти Бакыр Терексай» произошел конфликт с участием местных жителей. Причиной является то, что 62 домовладения на улице Мырзабаева села Терек-Сай попали под лицензионную площадь ОсОО «Эти Бакыр Терексай». В связи с этим жителей решено было переселить в другое место. В компании сообщали, что выкуп земельных участков и домов будет осуществляться на основе расчетов независимой оценочной комиссии. Однако местные не желают покидать свою землю.