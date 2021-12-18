Борьба с пандемией должна перерасти в революционную ситуацию

Автор этих строк не сомневался в принципиальной верности своей статьи «Вакцинация – новый способ мировой войны». Но чтобы все произошло с такой точностью, даже удивило. К примеру, утверждалось, что новый штамм последует за прежним, и без конца, и держа трудящихся в повиновении. Пожалуйста, вот вам и «дельта», вот вам и «омикрон».

Но как первая мировая война, затянувшись, из шовинистического угара стала превращаться в народное негодование путем лозунга «превратим империалистическую войну в гражданскую»; так и долгая пандемия начинает отрезвлять трудящихся. Вот и транспортные qr-коды получили по мордам, и это только начало. И если Кремль хочет не столько лечить россиян, сколько держать в тоталитарном наморднике – то и оппозиция получает мощное оружие в руки в виде народного сопротивления. Более того, нужно показать, что только советская демократия сокрушит болезнь, и о чем подробнее ниже.

***

Еще раз об Украине, и чтобы сосредоточиться на главной теме. Недавняя приграничная возня имела не только и даже не столько внешнее значение – сколько взаимно внутреннее. Внешняя сторона дела, несмотря на громкий пиар, до того малосодержательная для обоих сторон, что бессмысленная. Неизменные позиции могли быть изложены и послами стран, и то максимум. Ан нет, «виртуальный саммит», ха-ха-ха. Да потому что и Байден был заинтересован в переключении штатовских медиа с рекордной инфляции и миграционного кризиса на великодержавное надувание щек; и Путин не прочь подкачать имидж большого стратега в глазах россиян.

Впрочем, и Киев не святой. Внешняя риторика обостряется именно тогда, когда у Зеленского возникают проблемы с оппозицией или олигархами, и типа того же Ахметова. Вот уж «совпадение». Следовательно, шовинистический приступ используется для решения внутренних проблем не в меньшей степени, и такова империалистическая природа.

Поэтому автор и не разделяет мнение даже некоторых честных оппозиционеров; что, мол, украинская война станет толчком революционных событий; и якобы надо обождать, когда труп врага проплывет по реке. Это неверно. Не тот случай. Мировая буржуазия научилась использовать международные отношения в этаком фейковом виде; и чтобы тушить ими реальные и внутренние противоречия. И попадаться в такую ловушку глупо.

Следовательно, суть кремлевского пиара на внешнюю тему и в том, чтобы оказать шовинистическое давление на внутреннюю политику. Это уже яснее ясного, и когда Киселевы-Соловьевы мусолят подобные темы днем и ночью. Но примитивные люди, называющие себя политологами, клюют на наживку; и что, мол, Россия нападет куда-то там с сегодня на завтра. Бред! Те же военные маневры лишь на тридцать процентов для конкурентных разборок; но на семьдесят процентов для внутреннего «сплочения». Так сказать, совмещение приятного с полезным. Поэтому автор и не верит в революционную ситуацию путем милитаристских упражнений. А вот путем внутреннего обострения, и по причине пандемии и инфляции, несомненно. Разве что саму пандемию считать третьей мировой войной – но это уже совершенно другая история.

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Вирус прилипает к тому, у кого слабый иммунитет. Это верно и в отношении наций. Россияне и страдают по причине слабости капиталистического государства.

Олигархический монополизм с ростом агломераций скучивает жителей, да еще и бедных; и вирусу есть где разгуляться. Да и карантин не распространяется на «своих» типа богатеньких туристов, и поэтому бороться в таких условиях, что носить воду в решете. Да и лечение с вакцинацией не проводится масштабно и регулярно, потому что медицинская «оптимизация» привела к губительным последствиям. Но автор не будет идти по натоптанной дорожке бесконечного нытья (уже мем появился - рабы нытья). Наоборот, он покажет, что такое советская демократия, укрепляющая национальный иммунитет. Тогда и вирусам конец.

Итак, диспозиция. Если речь о долгой войне – а это факт – то обязательная вакцинация необходима. Надеяться переждать такой период маразму подобно. Представьте, призванный мужик не хочет участвовать в Великой Отечественной войне. Ну, а что, права человека, добровольность распоряжения своим здоровьем, и бла-бла-бла. Но это уже дезертирство. Абсолютно также с пандемией. Если омикрон, хреноморон и подобная дрянь не прекратятся в ближайшей исторической перспективе, а они и не прекратятся, - то сидеть в квартире, не работая, не учась и не живя нормально, — это социальное дезертирство. Или, еще хуже, работая и общаясь, но надеясь, что «пронесет» … совсем беда. Допустим, с «дельтой» повезло; и даже с «омикроном»; а вот с «хреномороном» не повезет. Риск огромен и не оправдан.

Добровольность в таких и масштабных условиях опасна, потому что заражение непредсказуемо; отсюда и сам заразишься, и других заразишь. Еще раз, если знать, что все успокоится с сегодня на завтра – еще какой-то смысл в добровольности имеется. Но если это долгая борьба, - и в следующем году, и в последующем, и в третьем и четвертом, – то обязательная вакцинация необходима во избежание огромных жертв. Каковы условия, таковы и меры выживания.

И навряд ли народ не понимает это. Понимает даже интуитивно, поэтому проблема совсем в другом. Проблема в том - что трудящиеся не доверяют БУРЖУАЗНОЙ вакцинации! Вот это верно. Единороссовская «оптимизация» может и вколоть не то, и не там, и не тому, и неправильно, и сдохнешь. Да, это реально. Поэтому нужна СОВЕТСКАЯ вакцинация, и на ловца и зверь бежит!

И вот почему автор презирает КПРФ. Сам политический расклад дает мощное оружие в руки - а они отказываются брать. То есть, прогрессивная часть российского общества хочет фактически советскую вакцинацию – так пользуйся шансом! А именно, не борись против обязательной вакцинации – А ВОЗГЛАВЬ ЕЕ! И тогда совсем другой политический расклад. Мало того, что можно и нужно долбить единороссов за недостаток коек, кислорода, вакцин, и чтобы процесс шел в нужное время и в нужном месте, и весь народ поддержит такой курс; так еще и агитируй днем и ночью за советскую демократию, единственно способную вести научную борьбу с пандемией.

Ан нет. Какая-то каша из антиваксерской отсталости с сектантскими закидонами на выходе. Такое ощущение, что зюгановцы работают ретроградами намеренно по заданию президентской администрации. Но тогда внесистемные левые организации и должны сказать свое слово. Хватит спать. Более того, если говорить и в стратегическом аспекте, то советская демократия и устанавливает баланс между городом и деревней; обеспечивает надежный карантин; и создает медицинские мощности. Кстати, правильное образование со здоровым образом жизни и сильным иммунитетом также немаловажно, и советская демократия и здесь пример.

Если снизу-вверх, то советская демократия заключается в значительно увеличенной районной (муниципальной) собственности по сравнению с первым Советским Союзом. Создается, пусть и первичный, но территориально-промышленный КОМПЛЕКС от производства с транспортом и агропрома с торговлей до строительства с жилищно-коммунальным хозяйством; да с подрядными кооперативами и субподрядными индивидуальными предпринимателями. И только то, что невозможно сделать на местном уровне; ТОЛЬКО ТОГДА функции передаются на региональный и федеральный уровень. И когда районные звенья Советской власти будут мощными в силу этого - демократия и уважение к народу пойдут по цепочке вверх.

Но даже более того. ТОС (коммуны) будут не только разрешены, но и с обязательным окладом их председателей. Это гораздо важнее, чем некоторым кажется. Тогда переизбрание ближайшими соседями грозит председателю потерей оклада – и таковой будет давить на район с большим усердием, спуская часть бюджетирования и заказов вниз, и еще ближе к нуждам трудящимся. И тогда комплексное социально-экономическое развитие ускорится тем более.

А далее все ясно. Поголовные советские республики и федеральный центр уже не будут страдать бюрократическим централизмом по такой мощи низов; коррупция, непотизм, местничество и ведомственность будут пресекаться на корню; ну так, и смысл советской демократии, и по сравнению с незрелостью первого Союза, ясен тем более.

Но тогда здоровое и демократическое общество и подавит всяческие пандемии. Города не будут переполнены, и коль и в деревне жить хорошо; но тогда первые будут с фактически индивидуальным лечебным подходом от коек, лекарств и кислорода до вакцин. Но и богатые деревни будут обеспечены достойными медпунктами с дыхательными аппаратами, а хорошие дороги обеспечат быструю доставку особо больных.

Широкая демократия, далее, буквально вздрючит правоохранительные органы, и карантин будет исполняться должным образом. А также собственные комплектующие, ферменты и биофакторы из развитых регионов и районов обеспечат высоконаучную федеральную сборку; и фармацевтика, да и вся прочая медицина, будет передовой. И вот что такое настоящая борьба с пандемией (а может быть, и не одной, а до полного истощения противника). То есть, эффективная борьба именно в форме советской демократии.

Но тогда и советская вакцинация будет даже не столько обязательной, сколько поголовно добровольной и в силу доверия к родной власти, и в силу сознательности высокообразованных граждан. А это быстрый запуск экономики, международный престиж продукции, первенство в мировом раскладе, приезд многочисленных туристов, крепкий рубль, и даже мировой печатный станок с обеспеченным будущим детей и внуков.

Так что долой антиваксерское сектантское изуверство. Не надо путать хрен с пальцем, а намеренную войну со случайным совпадением. Пересидеть в скиту и надеяться на авось в таких стратегических условиях дебилизму подобно. Именно поголовная вакцинация с научным подходом (разумные исключения, но не более) нужна для победы в третьей мировой войне. Ну так, зла не хватает, что еще нужно этой гребаной КПРФ вкупе с подобными якобы левыми дегенератами?!.. Бери – не хочу! Все козыри в руке. Потому что весь народ поддержит вышеизложенную стратегию. Прямо в эту секунду, и от Калининграда до Чукотки.

Ан нет, прет какая-то старообрядческая хрень типа уходите в скиты, не вакцинируйтесь по всяким предлогам, и чур лукавого. Ну так, единороссы и получают политическое первенство на блюдечке с голубой каемочкой в таких условиях. Что ж, скажет иной россиянин, если нет цивилизованной и советской борьбы с пандемией – приходится плестись в хвосте единороссовской.

***

Сколько еще «левых» показушников в России, и к сожалению, что дурак хуже врага. Случай был прямо-таки показательный. Автор отправил статью в социальную сеть с «левым» сообществом. И один комментарий рассмешил до слез – типа написанное «не идейно». Но автор решил провести эксперимент. Он выждал паузу, вставил несколько пышных фраз типа «диктатура пролетариата», «социалистическая интеллигенция», «железные батальоны» и отправил вновь. И все – «идейно». Блин, такое умиление наступило от юной непосредственности, что даже не стал тыкать носом в первый и «неидейный» вариант, но идентичный по смыслу. Жалко стало.

Или другой случай. Бах, приходит почта, что местный имярек может написать аж партийную программу. Ух ты, ну, давай, что ж поделать. Бац, простыня приходит уже через час, и прямо-таки гений компиляции. Немножко оттуда, немножко отсюда, здесь красивость, там стилистическая завитушка, – и видит бог, если бы автор не читал все эти куски раньше, и в другом контексте, - то купился бы полностью. Красивый барабанный бой, слов нет. Ну ладно, говорю, чем черт не шутит, давай проводить программу в жизнь. Вот седьмое ноября через несколько дней, я выйду с плакатом на центральную площадь, и где напишем твои тезисы, а ты будешь снимать для интернета. И опля – наш «гений» исчез. От слова «совсем». Все аккаунты порубил, и исчез.

Это к тому, что некоторые так называемые левые деятели превратили социалистическую идею в тусовку и развлекаловку. А делать что-либо реально – ни-ни. И в том-то и проблема, что хотя дядьки в КПРФ и постарше, и потолще… но занимаются абсолютно тем же самым. Они не делают политику – а тусуются.

К примеру, если бы каждый член партии, и уже тем более депутат, звонил бы день и ночь в местные органы, и справлялся, сколько привезли доз вакцины – почему так мало и так долго – и все это хотя бы отправлял в местную прессу с соответствующим возмущением и организацией – то уже через неделю был бы известен по имени-отчеству, и с соответствующими политическими перспективами. Если бы каждый член партии узнавал, сколько осталось запасов кислорода в местной больнице, сколько резервных коек; как тяжело работается соответствующему медицинскому персоналу, и платят ли ковидные и так далее – вот это была бы ПОЛИТИКА.

Еще раз, надо не херней маяться типа антиваксерских разборок – А ВОЗГЛАВИТЬ процесс не только вакцинации, но и всей борьбы с пандемией. А отсюда и гигантское уважение страдающего мелкого и индивидуального бизнеса, уважение их отцов и матерей, уважение всех рабочих и служащих как членов семей и покупателей, и далее по спирали вверх. И даже шумиха с кодами все-таки подозрительная, и в смысле взяли «левых» за веревочку, как несмышленых баранов, и увели в сторону. Да вообще коды не подходят для наших условий, потому что техническая база слабая. А вот если бы обыкновенное удостоверение типа водительских прав выдавали за счет государства; сделал прививку, тут же сфоткался и получил карточку – техники и денег в стране море, да и для старшего поколения привычно – то и бардак в урну.

Но главное, почему точек вакцинации недостаточно?!.. Почему иностранные ферменты и биоагенты не замещаются?.. Насколько крепок карантин, и кто является основным разносчиком?.. Почему «спутник» не зарегистрирован за рубежом до сих пор, и кто должен получить по голове?.. Почему кислород и коечный фонд отсутствует?.. Что еще за тайны мадридского двора; и вот что такое государственное и политическое поведение. А уж пользуясь этим гигантским тактическим козырем, и агитировать за советскую демократию еще лучше.

Заметны левые силы в этом отношении?.. Да ни фига. Тусовка, тусовка и еще раз тусовка типа то ли прививаться, то ли нет; а то ли скушать севрюжину с хреном.

***

А пока и не практика – и не теория. Ноль. И не возглавить борьбу с пандемией, оттесняя единороссов от общественного авторитета, и затем от власти – и не пропагандировать советскую демократию с поголовными республиками, ростом МУП и окладами председателей ТОС для эффективной экономики и той же борьбы с пандемией.

А если все же действовать - да и хрен с ней, с КПРФ. На дурака равняться, себя не уважать. А вот если считаешь себя сторонником социалистических идей – вот и звони в местный минздрав для информации. Вот и критикуй местных чинуш. Если пошлют лесом, подключай прессу и общественность. И тогда народное уважение будет всходить на дрожжах. А если делать все это лень или боязно – так какой же ты социалист. Иди нахрен, и не занимай место.

А может, настоящих левых в России вообще с горстку?!.. Тусовка и развлекаловка имеется – а настоящие бойцы один на миллион. Но все же не надо пугаться, и не так все плохо. Даже если один на миллион – уже хорошо. То есть, и напоследок, главная мысль статьи – САМ ВОЗГЛАВЛЯЙ БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ, а не жди у моря погоды. И уж не занимайся антиваксерской фуйней тем более. Но именно тогда, и гораздо быстрее, чем некоторым кажется, народная поддержка и перерастет в революционную ситуацию. Объективные условия созрели для этого абсолютно. И тогда даже сто сорок социалистов на сто сорок миллионов россиян будут успешными и эффективными. Только так и никак иначе.