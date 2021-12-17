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Московский листок

Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах

Опубликовано 17.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1. Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах

2 Наш опрос: Как вы относитесь к введению QR-кодов в общественных местах?:

3 Между тем, первое чтение законопроекта в Государственной Думе едва не окончилось дракой.

4 Сокуров покаялся, просил не убивать https://forum-msk.org/material/news/1...

5 Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год https://forum-msk.org/material/news/1...

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9 Камчатского экс-депутата Редькина, помимо убийства человека, обвинили в браконьерстве



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