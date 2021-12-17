Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1. Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах 2 Наш опрос: Как вы относитесь к введению QR-кодов в общественных местах?: 3 Между тем, первое чтение законопроекта в Государственной Думе едва не окончилось дракой. 4 Сокуров покаялся, просил не убивать https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Лукашенко попросил у Путина еще $3,5 миллиарда 7 Воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН https://forum-msk.org/material/news/1... 8 Лидеры стран — членов ЕС единогласно выступили за продление санкций против России 9 Камчатского экс-депутата Редькина, помимо убийства человека, обвинили в браконьерстве



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