Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1. Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах
2 Наш опрос: Как вы относитесь к введению QR-кодов в общественных местах?:
3 Между тем, первое чтение законопроекта в Государственной Думе едва не окончилось дракой.
4 Сокуров покаялся, просил не убивать https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Лукашенко попросил у Путина еще $3,5 миллиарда
7 Воровской сходняк оказался гуманней государственной системы ФСИН https://forum-msk.org/material/news/1...
8 Лидеры стран — членов ЕС единогласно выступили за продление санкций против России
9 Камчатского экс-депутата Редькина, помимо убийства человека, обвинили в браконьерстве
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