Путин попросил доработать уже почти принятый закон

Президент Путин попросил доработать закон о применении сертификата вакцинированного в общественных местах - он должен быть чётким, ясным, понятным: "Прошу правительство совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах. Учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан", - сказал Путин.

А как же его приняли в первом чтении, такой неясный, нечеткий и непонятный?

Нет, ну правда, приняли же думским большинством "Единой России" и присосавшихся ЛДПР и "Новыми людьми".

Как принимали закон о QR-кодах в общественных местах

Выходит, "президентское" большинство не такое уж и президентское?

Закон по QR-кодам на транспорте снял с рассмотрения Володин, догадавшись разослать проект в регионы на отзывы и проведя самостоятельный опрос граждан в соцсетях. Результат маленьким не показался, и от бредовой идеи отказались.

По QR-кодам в общественных местах Володин ничего не проводил, хотя отношение было ясно и так. К примеру, наш опрос на "Социал ZA" дал 25 тысяч проголосовавших при 94 процентах "против".

Вот же и вопрос - вроде бы неглупые люди сидят во власти на самом верху, бессовестные может быть, циничные без меры, но вменяемые. Зачем же они вообще вносили закон, который и невооруженным глазом было видно, что вызовет волну протеста.

Как бы они еще чего-нибудь не удумали - ведь Дума "не место для дискуссий", если спустится проект из правительства, то непременно и примут тем самым большинством, которому я б не доверил даже козу пасти.

Ой, боюсь...

А.Б.