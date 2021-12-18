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Рабочее движение, пробитое пулями 16-17 декабря в Жанаозене и Шетпе, невольно притянуло к себе внимание рабочих со всего мира

Опубликовано 18.12.2021 автором Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо в разделе

рабочие капитализм
Рабочее движение, пробитое пулями 16-17 декабря в Жанаозене и Шетпе, невольно притянуло к себе внимание рабочих со всего мира

17 декабря в память о драматичных событиях расстрела рабочих в Жанаозене и Шетпе в одиночные пикеты у посольства Республики вышли представители Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов, РКРП, ОКП, Рабочего Компаса, Рабочего Контроля, РМП-Москвы, Трудовой России.

- Рабочие мира помнят Жанаозен!

- Вечная память павшим героям в борьбе за рабочее дело!

- Требуем прекратить репрессии!

- Свободу Ержану Елшибаеву!

- Знамя Красное — сила твоя, все под Красное знамя, друзья!

 

После проведения пикетов в посольство было передано обращение со следующими требованиями:

- Проведения независимого расследования расстрела митинга бастовавших рабочих

Жанаозена 16 декабря 2011 года

- Реабилитации всех осуждённых участников забастовки

- Пересмотра закона «О профсоюзах»

- Освобождения лидера движения безработных Ержана Елшибаева!

 

С жанаозенского расстрела казахстанских рабочих прошло 10 лет. Постсоветская история убедительно показала, что развал Советского Союза вопреки высокопарной риторики о защите прав человека был ударом именно по трудящимся. Смена системы стала удобной обоймой, которая третий десяток лет пополняется патронами буржуазно-демократических свобод, прицельно выбивающих завоевания рабочего класса.

Сохранить достижения советской эпохи не удалось никому. Каждая Республика прошла свой путь индустриальных потерь и поражений трудовых прав, и на излёте 30 лет оставаясь в нокауте.

Пожалуй, первым поднимается Казахстан. Даже несмотря на введение таких "прогрессивных" понятий, как языковые патрули, создание незаконных профсоюзов, организация незаконных забастовок, разжигание социальной розни, так и уголовное преследование за них, пытки, убийства. Аргументы капитала прошли сквозь время, «цивилизованное» общество вновь открыло свою страшную пасть, теперь уже перед рабочими 21 века.

Ещё до расстрела 2011 года зимой был дважды избит Асланбек Айдарбаев, в августе убиты профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева, в сентябре на 6 лет была осуждена Наталья Соколова, профсоюзный юрист "Каражанбасмуная".

Протесты в Мангистауской области также не были декабрьской новостью 2011 года — забастовка длилась на тот момент более полугода, но даже она была не внове — рабочие-нефтяники выходили на забастовки уже около 4-х лет, начиная с 2008 года.

Рабочее движение, пробитое пулями 16-17 декабря в Жанаозене и Шетпе, невольно притянуло к себе внимание рабочих со всего мира. В результате кровавых декабрьских событий погибло более 70 человек, несколько сотен были ранены, многие брошены за решётку, прошли пытки и показательные суды, на которых были обвинены в организации массовых беспорядков. 17 человек получили тюремные сроки.

Драма Жанаозена не остановила антинародный режим — менялись имена арестованных, отбывающих наказание, убитых, заключённых. Репрессии были поставлены фактически на конвейер — в апреле 2015-го у правозащитника Вадима Курамшина (осуждённого на 12 лет за защиту рабочих) была изъята рукопись книги "На пути к прозрению" об условиях содержания тысяч заключённых в тюрьмах Казахстана, о жестоком обращении с ними (книгу удалось вернуть благодаря общественной солидарности).

В августе этого же 2015-го года была запрещена Компартия Казахстана. В 2017-м году ликвидирована Конфедерация Независимых Профсоюзов Казахстана, а её лидеры — Харькова, Кушакбаев и Елеусинов были осуждены на разные сроки по сфабрикованным обвинениям. Но остановить рабочий класс Республики репрессии не смогли. Ни новые заключения (например, Владимир Козлов, один из лидеров оппозиции — на 7.5 лет, Ержан Балтабай, профсоюзный вожак — на 7 лет, Ержан Елшибаев, лидер движения безработных — на 5 лет, правозащитник Ермек Тайчибеков — на семь лет заключения ), ни новые забастовки. Власти тасуют наказания, заменяют приговоры, кого-то приходится выпускать, кого-то сажать, но рабочее движение в Казахстане лишь продолжает расти, и расти бурно и стремительно.

 

10-летняя годовщина расстрела рабочих в Мангистауской области началась со всеобщей забастовки рабочих-нефтяников Мангистаумунайгаз. Капитализм упорно стоит на своём — получение прибыли за счёт обуздания рабочего класса, его полное подчинение своим интересам.

Остановка нефтедобычи в декабре 2021-го может стать хорошим примером для всего рабочего лагеря. Российский рабочий также выходит на фронт борьбы для защиты своих предприятий, для возрождения профсоюзной работы, рабочего движения. Ростки российских достижений не столь масштабны, как в Казахстане, но уже пробиваются от Смоленска до Перми, от Миасса до Благовещенска и Сахалина.

Рабочая школа только набирает свои обороты по всем городам и республикам некогда единой страны. И как сказал в своём стихотворении ещё в 1919-м комиссар Советского Казахстана Сакен Сейфуллин: «Знамя красное — сила твоя. Все под красное знамя, друзья!»

 

 



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Е. Сидоренкова ОКП-РК-инфо 18.12.2021

Ещё до расстрела 2011 года зимой был дважды избит Асланбек Айдарбаев, в августе убиты профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева, в сентябре на 6 лет была осуждена Наталья Соколова, профсоюзный юрист "Каражанбасмуная". Протесты в Мангистауской области также не были декабрьской новостью 2011 года — забастовка длилась на тот момент более полугода.

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