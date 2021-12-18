На российские экраны выходит "Триумф"!

23 декабря на российские экраны выходит заблудившаяся на европейских пандемийных просторах французская драма Эммануэля Курколя «Триумф», мировая премьера которой прошла больше года назад. Было бы весьма обидно, если бы наш прокатчик не обратил внимания на эту на первый взгляд непритязательную, но очень глубокую и эмоциональную историю, щедро отмеряющую зрителю то, чего так не хватает современному европейскому кино - мощный заряд социального оптимизма и катарсическую веру в человека. Ничем другим невозможно объяснить странное решение Европейской киноакадемии, наградившей «Триумф» призом в номинации «Лучшая кинокомедия 2020 года». Это второй полнометражный фильм, поставленный известным французским актером и сценаристом Курколем.

Так драма или комедия? Судите сами. Не слишком удачливый актер Этьен (филигранно-тонкая роль Када Мерада) решается на рискованный социальный эксперимент - поставить знаменитую абсурдистскую пьесу одного из главных драматургов ХХ столетия Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» силами заключенных одной из провинциальных французских тюрем строгого режима. Шестеро убийц, наркоторговцев, рецидивистов становятся податливым (поначалу не слишком податливым, но капля камень точит) материалом в руках лицедея, для которого это первый режиссёрский опыт. У главного героя проблемы с самооценкой на почве творческой нереализованности, неудач в личной жизни, отсутствия взаимопонимания с родной дочерью, а тут новая жизненная задача, перерастающая в одержимость и дело жизни. Доказать обществу и самому себе, что нет ничего невозможного, необходимо за полгода - столько отведено Этьену на то, чтобы превратить своих, казалось бы, безнадёжных подопечных в звёзд французской сцены.

Кто опасается увидеть фальшивое карамельное кино о чудесном преображении «отбросов общества» под всепобеждающим очищающим воздействием искусства, пусть не опасается, - не увидит. Меньше всего «Триумф» Курколя похож на нравоучительное социальное моралите с обязательным для подобного жанра хеппи-эндом. По сути, мы видим спектакль о спектакле - «Триумф» жанрово близок телеспектаклю, где львиная доля хронометража - показ тюремных репетиций методом включенного наблюдения. На наших глазах циничные и прожжённые урки превращаются в деятелей искусства - без всякого снисхождения к себе и друг к другу. Блестяще подобранный Курколем актёрский ансамбль превращает тюремные репетиции одновременно и в психологические эксперименты, и в сеансы трудотерапии, и практически в религиозные радения - лицедейство становится для шестерых заключённых единственным светом в окошке, единственным способом отвлечься от тягот беспросветного прозябания за решёткой. В роли одного из зеков - сибиряка - колоритно самовыражается российский актер Александр Медведев. В отличие от режиссёра Курколя, проводившего кастинг по своему усмотрению, главный герой фильма работает с тем человеческим материалом, который ему изначально достался: каждого нужно довести, дорастить, дотянуть до премьеры, и актеры-уголовники выкладываются так, как если бы наградой за успешную премьеру была бы дарована свобода - бесконечное ожидание освобождения рифмуется с безнадёжным ожиданием Годо героями Бэккета.

Множество поучительных деталей о французской уголовно-исполнительной системе мы узнаём из наблюдений за непростыми взаимоотношениями Этьена с тюремной администрацией, столкнувшейся с беспрецедентной необходимостью разрешать каждодневные репетиции и прочие режимные нарушения группе не самых беспроблемных заключённых. Любопытно, кстати, что в картине и начальник тюрьмы, и глава регионального уголовно-исполнительного департамента, и министр юстиции - женщины.

Синергетический эффект от режиссёрских, наставнических, психотерапевтических усилий главного героя и творческого самозабвения его непростых учеников приводит к фантастическому результату - тюремную труппу приглашают на главную парижскую сцену, сыплются приглашения из-за рубежа. В решающий день парижской премьеры происходит катастрофа - актёры удирают и растворяются в ночи. Чем всё заканчивается, увидите сами - не будем спойлером портить ваше удовольствие от рассказанной Курколем истории.

Но умолчать о главном в ней невозможно. Не все испытывают доверие к происходящему на экране, уж больно невероятной кажется история превращения шести полуграмотных зеков в настоящих драматических актёров, - и финальные титры удесятеряют изумление зрителя: фильм снят по РЕАЛЬНОЙ истории, происшедшей в 1986 году, когда заключенные тюрьмы строгого режима шведского города Кумла под руководством актера Яна Йонсона должны были играть спектакль в королевском театре Гётеборга. Однако Курколь по непонятной причине смещает акценты: если в его версии зеки сами «выбрали свободу», то в реальности спектакль не состоялся по вине тюремной охраны, законопатившей актёров по камерам - шведский караул устал и «навёл порядок», выместив на заключённых всю накопившуюся за месяцы репетиций злобу.

В 80-е охранниками в шведские тюрьмы устраивалась масса неонацистов с садистскими отклонениями в психике, и тюрьма в Кумле не стала исключением. Почему Курколь сознательно «деполитизировал» столь показательную историю - загадка. Загадка выглядит совсем неразрешимой, если принять во внимание, что одним из продюсеров фильма «Триумф» выступил известный французский коммунист и левый общественный деятель Робер Гедигян (продюсировавший, например, «Молодого Маркса»). Сосредоточившись на социальной психологии и психологии творчества и погрешив против исторической правды, Курколь изъял из синопсиса любые намёки на политико-идеологическую составляющую. Вместо остросоциальной драмы получился обаятельный рассказ о волшебной силе искусства. К просмотру, тем не менее, обязательный;) - с 23-го декабря в российских кинотеатрах.