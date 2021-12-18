Болезни и курение в истории

Многие годы, почти четверть века моей работой (при внешнем взгляде со стороны) было помещение различных разысканных мною чисел в таблицы, затем хотя и не сложная, но крайне кропотливая их обработка (не было ещё калькуляторов и считать приходилось «в столбик», поскольку логарифмическая линейка не давала надлежащей точности). И весь этот анализ чисел делался с целью понять наличие взаимосвязи различных параметров между собой.

Посему и сейчас, увидав столбики чисел, меня тянет выяснить, а не говорят ли эти числа о чём-то более интересном, нежели просто о количестве чего-то?

Когда комментировал «просветителя» и «борца со «лженаукой» А. Панчина, мне потребовалось число умерших от туберкулёза за всю историю человечества. Готовых таких чисел, естественно, не было, пришлось прикидывать, но требовалось хоть что-то для такой прикидки. И я взял примерные числа больных туберкулёзом на начала прошлого века (5%), понимая, что их вряд ли можно аппроксимировать на всю историю, но поскольку точность не играла никакого значения, то, как говорится, и так сошло. А через нескольку дней наткнулся на вот эту интересную таблицу

https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/1880347/ztpj9J5BkPbZ1Ea5hpn8LQ4045/ocr

Это числа умерших в Лондоне в 1632 году, да ещё и с раскладкой по причинам смерти!

Если прикинуть, что в это время происходило в России, то просто поражает, насколько Англия ушла вперёд в области медицины, хотя бы с точки зрения того, что британские медики того времени уже разделяли даже смерти по 61 причине, причём, выделяя не только такие очевидные смертельные болезни, как рак, но и такие, как депрессия. Интересно также, что при отсутствии даже зачатков асептики и антисептики, английские врачи уже делали операции по удалению камней, видимо из почек и желчных путей. Кроме этого, в таблице отмечено 8 умерших от чумы, получается, что врачам удалось погасить вспышку чумы?? Так это, или имеет место ошибка диагноза, сказать трудно, поскольку и через 30 лет, в 1665-66 года чума в Лондоне унесла 20% населения – 100 тысяч человек.

Но я хотел оценить не искусство врачей, а самые смертоносные болезни того века и что с тех пор изменилось в этом отношении.

Итак, в 1632 году в безусловно цивилизованной на тот момент Англии, в её столице Лондоне умерли 9535 человек. В это время Лондон стремительно рос численно, если на начало XVII века в нём числилось 200 тысяч жителей на 1600 год, то уже в 1650 году в столице жило 350 тысяч. Посему мы не сильно ошибёмся, приняв численность жителей в 1632 году в 300 тысяч человек.

В настоящее время, в «ужасном 2020 году» в Великобритании коэффициент смертности был 10,3 умерших на тысячу жителей (кстати, существенно ниже, чем 12,1 умерших в 1976 году). А в 1632 году всего умерло 9535 и получается, что коэффициент смертности в том году был 31,8 – в три раза выше, чем сегодня. Что же, в целом прогресс в здравоохранении хорошо виден – сегодня втрое уменьшена общая смертность.

В настоящее время детская смертность в Великобритании – 5 на 100 тысяч населения, а в 1632 году в 300-тысячном Лондоне умерло 2785 детей, или 929,3 на 100 тысяч, или 9,3 на тысячу. Сейчас в Великобритании детей умирает едва полпроцента ото всех умерших, а в 1632 году каждый третий умерший был ребёнком – детская смертность была в 60 раз выше, чем сегодня.

Но если и вычесть всех умерших детей ото всех скончавшихся, то останется 6 750 умерших, доживших до взрослого возраста.

Из них на смерть просто от старости списано 628 человек – менее одного десятого ото всех умерших или 2,1 на тысячу умерших.

В настоящее время в мире властвуют две болезни, уносящие жизни людей, – рак и сердечно-сосудистые заболевания. Ну и напомню, что нынешние медики, по заданию наркомафии подло утверждают, что причина этих болезней в курении.

Сейчас в Великобритании, охреневшей от ЗОЖ и борьбы с курением, умирает в год от рака 250 человек на 100 тысяч населения, а поголовно курящее и пьющее пиво с виски (как предохранение от чумы), живущее в задымленных помещениях население Лондона 1632 года хоронило 11 умерших от рака или 3,6 на 100 тысяч жителей – в семьдесят раз меньше, чем сегодня! Нет, я понимаю, что тут и ошибки в диагнозе, но в СЕМЬДЕСЯТ раз! Вот как современные «учёные» побороли курение, как причину рака.

Сейчас в Великобритании, охреневшей от ЗОЖ, в год «342 смерти в результате сердечно-сосудистых заболеваний на 100000 мужчин в 2011 году и 232 смерти на 100000 женщин». Усредним и получим 287 смертей на 100 тысяч жителей. А поголовно курящее и пьющее пиво с виски, живущее в задымленных помещениях население Лондона хоронило 17 человек от инсульта, ещё 25 – от паралича и 13 от сердечного приступа. Итого 55 человек или 18,3 на 100 тысяч жителей – в шестнадцать раз меньше, чем сегодня!

Ну, хорошо, добавим к этим умершим и 62-х умерших скоропостижно, и 86 умерших от обжорства, итого будет 203 похоже умерших от сердечно-сосудистых заболеваний. Это 68 на 100 тысяч жителей – в четыре с лишним раза меньше, чем сегодня.

И это в АБСОЛЮТНЫХ числах меньше!

Так что - сильно вам помогла борьба с курением?

Ну, ладно.

У С. Маршак есть перевод эпитафии на могиле гренадера

Хемпширского полка:

«Я, гренадер, лежу в земле сырой.

Я простудился, выпив кружку пива.

Не пейте пива жаркою порой,

А пейте спирт - и будете вы живы!».

Да, простуды были реальной проблемой в те годы, если подсчитать все диагнозы, которые можно связать с простудой, то моему счёту в Лондоне 1632 года умерших по этой причине будет 1 347 человек или 4,5 на тысячу умерших. А ведь тогда медики ещё не придумали барановирус!

Ну и наиболее уносящей в могилу болезнью был туберкулёз – 1797 умерших – более, чем каждый четвёртый умиравший взрослый, умирал от туберкулёза.

Думаю, что если бы удалось объяснить туберкулёз курением, то мы бы и сегодня массово умирали от туберкулёза, как умираем от рака и сердечно сосудистых болезней, но бог миловал – раньше, чем за «лечение» народа взялись нарко- и фармацевтические мафии, туберкулёзу нашли иные причины.

Посему туберкулёз удалось-таки если и не победить полностью, то, по крайней мере, приглушить.