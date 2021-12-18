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Московский листок

Заявление международного отраслевого профсоюза IndustriALL по 10-ой годовщине расстрела нефтяников Жанаозена

Опубликовано 18.12.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Заявление международного отраслевого профсоюза IndustriALL по 10-ой годовщине расстрела нефтяников Жанаозена

Десять лет спустя после Жанаозена казахстанские профсоюзы все еще находятся под давлением

16 декабря 2021 года исполняется десять лет со дня трагедии в Жанаозене, Казахстан, где полиция открыла огонь по протестующим, убив 17 и ранив более 100 рабочих. Насилие положило конец семимесячной забастовке, в которой приняли участие более 3000 рабочих, требовавших повышения заработной платы.

Трагический конец затянувшемуся трудовому конфликту наступил после того, как власти остались пассивными, граничащими с преднамеренной эскалацией и поддавшимися давлению со стороны работодателя.

С тех пор в Казахстане мало что изменилось. Социальный диалог по-прежнему редко используется для предотвращения трудовых споров. В этом году наблюдается рост числа стихийных забастовок в нефтяном секторе из-за возросшей социальной напряженности. Рабочие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

В последнее десятилетие казахстанское профсоюзное движение подверглось серьезным притеснениям. В 2014 году был принят регрессивный закон о профсоюзах, который препятствует созданию свободных и независимых профсоюзов. В 2017 году имели место прямые нападения на независимые профсоюзы. Конфедерация независимых профсоюзов Казахстана (КНПРК) была ликвидирована, а деятельность ее последнего оставшегося филиала, Профсоюза работников топливно-энергетического комплекса, была приостановлена в феврале 2021 года. Профсоюзные лидеры подвергались преследованиям, запугиванию, арестам и тюремному заключению.

Антипрофсоюзные действия ослабляют казахстанские профсоюзы, оставляя многих работников без защиты.

Согласно официальным данным, в этом году произошло более 60 крупных забастовок, большинство из которых в энергетическом и нефтяном секторе. Все забастовки были признаны незаконными, и бастующие потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В июне этого года нарушения профсоюзных прав в Казахстане были в центре внимания Комитета МОТ по применению стандартов во время Международной конференции труда. Несмотря на позитивные изменения в законодательстве Казахстана в 2020 году, Комитет отметил сохраняющиеся на практике ограничения права работников создавать организации по своему выбору, которые подрывают осуществление свободы ассоциации.

Комитет обратился к правительству Казахстана с просьбой привести все национальное законодательство в соответствие с Конвенцией МОТ № 87, обеспечить полное расследование случаев насилия в отношении членов профсоюзов, прекратить судебное преследование профсоюзных лидеров и членов, ведущих законную профсоюзную деятельность, и снять все необоснованные обвинения, включая запрет на проведение профсоюзной деятельности, разрешить регистрацию ликвидированной Конфедерации и ее приостановленного филиала, преодолеть препятствия в регистрации профсоюзов и воздерживаться от вмешательства в деятельность профсоюзов.

“Казахстан должен соблюдать международные обязательства и уважать основные трудовые стандарты и права профсоюзов. Свободные и сильные профсоюзы, способные разрешать трудовые споры с помощью подлинного социального диалога, обеспечат недопущение повторения Жанаозенской трагедии 2011 года”, — говорит помощник генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан.



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