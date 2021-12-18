Федяев, как жертва скандалов вокруг СК и либеральная диктатура, проклинающая либерализм

Действительно, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется».

Подозреваю, что главной «жертвой» скандала с «группой патриотов», рэперами и главой СК стал собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев. Желая переключить внимание со скандальных тем и показать, что СК способен заниматься действительно важными делами господин Бастрыкин лично прибыл в Кузбасс после чего был задержан господин Федяев, которому предъявлены обвинения. И это действие СК и его руководителя нужно признать полезным и правильным, потому что шахтеры будут продолжать гибнуть пока за аварии на шахтах не будут отвечать собственники. Если реальные собственники будут понимать, что в случае аварии и нарушения правил охраны труда за ними придут, то можно не сомневаться, что директора получат соответствующие сигналы и никто не будет заклеивать датчики.

Кстати, автор этого блога писал, что именно собственники являются настоящими виновниками и даже называл фамилию Федяева. Любопытно, что несколько дней назад господа собственники на встрече с Путиным картинно заявляли, что готовы нести ответственность, надеясь, само собой, что ничего нести не придется. Правда, уже будучи задержанным господин Федяев вину признавать не стал. И то правда, он же сам датчики не заклеивал, он только деньги получал. В чем же его вина?

Забавно также продолжать слушать проклятия в адрес либерализма от самого либерального с экономической точки зрения режима среди развитых стран. В экономике капиталистические правительства, как известно, действуют либо классическими (либеральными, неолиберальными) методами, либо кейсианскими. В первом случае имеет место профицитный бюджет, высокие ставки, положительный торговый баланс, низкое отношение госдолга к ВВП. То есть государство работает как большая корпорация, зарабатывая деньги. Во втором случае, государство берет на себя долги и убытки, имеет дефицитный бюджет, максимально снижает ставки, пытаясь таким образом стимулировать экономику. С этой точки зрения Россия - самая либеральная страна, потому что все остальные развитые страны сегодня действуют кейсианскими методами. Но будучи самой либеральной из числа развитых стран российские власти без устали продолжают проклинать либерализм, понимая под последим исключительно политические свободы и права человека. И это не удивительно, потому что, если при радикальной неолиберальной политике допускать ещё и политические свободы, то будут нескончаемые протесты. Таким образом, мы удивительным образом живем при либеральной диктатуре не устающей проклинать либерализм.