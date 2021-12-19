За что Малюту Скуратова называют первым фсбэшником

"Россия - не та страна, где можно бесконечно преуспевать за счет вранья, в том числе самому себе."

Афоризм

20 декабря 2017 г. руководством ФСБ РФ был утвержден "Нагрудный юбилейный памятный знак в честь 100-летия со дня образования Органов государственной безопасности России".

Так как Верховный главнокомандующий России и его генералы плохо учились в школе, придется им сообщить, что впервые тайная политическая полиция была создана в России в 1569 г. по указу царя Ивана Грозного и называлась "Высшей полицией по делам государственной измены".

Ее первым начальником стал небезызвестный Малюта Скуратов.

По некоторым сообщениям, по иронии судьбы, он, как и создатель ВЧК Ф. Дзержинский, был поляком по имени Гжеш Белесский и вел свое проихождение от Леха Шкурата ("сдирающего шкуры").

Малюта был талантливым гбэшником: организатором тотальной слежки и выслушивания "изветчиков", мастером пыточных дел, лично исполнял царские смертные приговоры, в том числе задушил митрополита Московского и всея Руси Филиппа.

Задолго до Л. Берии баловался девочками: совершал налёты на дворы опальных вельмож, отбирая у них жён и дочерей "на блуд" царским приближенным.

Потом по приказу царя, как Н. Ежов, расправился с собственными соратниками - руководителями опричного ("гбэшного") войска.

"Не так страшен царь - как его Малюта", - говорили в народе.

Господа генералы ФСБ, памятный знак надо было выпускать в 2019 г. с надписью "в честь 450-летия со дня образования Органов государственной безопасности России".

И звезду снимите.

Дзержинский назвал ВЧК "карающим мечом революции" - ФСБ к революции не имеет никакого отношения.

Тайная политическая полиция - неотъемлемый атрибут монархии: ее задача - охрана монарха и монархического правления.

В республике не может быть тайной политической полиции.

Тайной политической полиции не было в Афинской, Римской, Новгородской республике, ее нет в Швейцарии.

В соответствии с Конституцией РФ:

"Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления."

Существование в республиканской России тайной политической полиции есть нарушение Конституции РФ.