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Московский листок

За что Малюту Скуратова называют первым фсбэшником

Опубликовано 19.12.2021 автором Александр Звездилов в разделе комментариев 2

терроризм фсб
За что Малюту Скуратова называют первым фсбэшником

"Россия - не та страна, где можно бесконечно преуспевать за счет вранья, в том числе самому себе."

Афоризм

 

20 декабря 2017 г. руководством ФСБ РФ был утвержден "Нагрудный юбилейный памятный знак в честь 100-летия со дня образования Органов государственной безопасности России". 

Так как Верховный главнокомандующий России и его генералы плохо учились в школе, придется им сообщить, что впервые тайная политическая полиция была создана в России в 1569 г. по указу царя Ивана Грозного и называлась "Высшей полицией по делам государственной измены". 

Ее первым начальником стал небезызвестный Малюта Скуратов. 

По некоторым сообщениям, по иронии судьбы, он, как и создатель ВЧК Ф. Дзержинский, был поляком по имени Гжеш Белесский и вел свое проихождение от Леха Шкурата ("сдирающего шкуры"). 

Малюта был талантливым гбэшником: организатором тотальной слежки и выслушивания "изветчиков", мастером пыточных дел, лично исполнял царские смертные приговоры, в том числе задушил митрополита Московского и всея Руси Филиппа. 

Задолго до Л. Берии баловался девочками: совершал налёты на дворы опальных вельмож, отбирая у них жён и дочерей "на блуд" царским приближенным. 

Потом по приказу царя, как Н. Ежов, расправился с собственными соратниками - руководителями опричного ("гбэшного") войска. 

"Не так страшен царь - как его Малюта", - говорили в народе. 

Господа генералы ФСБ, памятный знак надо было выпускать в 2019 г. с надписью "в честь 450-летия со дня образования Органов государственной безопасности России". 

И звезду снимите. 

Дзержинский назвал ВЧК "карающим мечом революции" - ФСБ к революции не имеет никакого отношения. 

Тайная политическая полиция - неотъемлемый атрибут монархии: ее задача - охрана монарха и монархического правления. 

В республике не может быть тайной политической полиции. 

Тайной политической полиции не было в Афинской, Римской, Новгородской республике, ее нет в Швейцарии. 

В соответствии с Конституцией РФ:

"Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления." 

Существование в республиканской России тайной политической полиции есть нарушение Конституции РФ.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Был такой мультфильм Баранкин будь человеком
Это псевдоним написал 19.12.2021 03:08
Причем явно придуманный матершинником. А ро рваной бредовости фраз, чувствуется, что и алкашом заправским.
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Был такой мультфильм Баранкин будь человеком
19.12.21 написал 19.12.2021 02:50
Наш главред очередного либероида нашел, наверно в ОКП все такие.
Отличительная черта либерала, особое отношение к Сталину, Берии, к истории.
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