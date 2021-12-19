Сгорел корвет

На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел пожар, загорелся стоящий на стапелях военный корабль – корвет «Проворный» проекта 20385. По тревоге на верфи подняли практически весь МЧС города. Его тушили 168 пожарных и 42 машины. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

О степени повреждений от воздействия открытого огня и высокой температуры, которые получил корабль, сейчас официально никто не говорит. Накануне агентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что огонь распространился на 800 кв м. "Это почти весь корвет "Проворный", - цитировал Интерфакс единую дежурно- диспетчерскую службу.

Корвет "Проворный" - корабль с управляемым ракетным вооружением, предназначен для патрулирования ближней морской зоны. Он был заложен 25 июля 2013 года. После завершения строительства корвет должен войти в состав флотилии сил Тихоокеанского флота ВМФ России с базированием в Петропавловске-Камчатском. Передача «Проворного» флоту запланирована на конец 2022 года.

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Конечно, сгореть может что угодно, в том числе и корабль.

Но почему наши боевые корабли чаще всего горят не в бою от попадания вражеского снаряда, и даже не привыполнении важного задания, а в доке, на ремонте? Или как сейчас, при строительстве, причем в заключительной фазе, когда ущерб максимален?

Чтобы не быть голословным.

1. 12 декабря 2019 года в Мурманске при проведении ремонтных произошло возгорание на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов". Пострадали три человека.

2. В ночь на 30 октября 2018 года на судоремонтном заводе в Мурманске при проведении операции по спуску на воду авианосца "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: из-за перебоев в подаче электроэнергии были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50, и плавдок резко ушел под воду, кроме того, упавший кран плавучего дока повредил часть палубы авианосца. В результате инцидента один человек пропал без вести, четверо пострадали, позже один из пострадавших скончался в больнице.

3. 7 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге на "Северной верфи" на ремонтируемом военном корабле произошел хлопок без горения. В результате один человек погиб, шесть были доставлены в больницу.

4. 4 ноября 2014 года пожар вспыхнул в кормовой части большого противолодочного корабля Черноморского флота "Керчь". Огонь охватил 80 квадратных метров площади, с помощью трех противопожарных катеров он был локализован. БПК "Керчь" находился на плановом ремонте.

5. 31 июля 2012 года на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп" во время проведения стрельб выпущенный из артиллерийской установки снаряд попал в одну из шлюп-балок левого борта в кормовой части корабля, что привело к разрыву снаряда. Осколками снаряда были ранены пять военнослужащих, находившихся во время стрельбы на палубе. В результате один матрос погиб, четверо пострадали.

6. 29 декабря 2011 года в Мурманской области на субмарине проекта "Дельфин" – атомной подлодке К-84 "Екатеринбург", находившейся в плавдоке 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково, произошел пожар. В результате пожара на подлодке пострадали девять человек – семь членов экипажа и два сотрудника МЧС.

7. 24 сентября 2010 года в ходе пополнения расходной цистерны эсминца Тихоокеанского флота "Быстрый" в машинном отделении произошел разлив топлива и его воспламенение, пострадали пять моряков, которые после оказания неотложной медицинской помощи были госпитализированы. От полученных ожогов скончался один из пострадавших. Он кинулся в самое пекло, перекрыл топливопровод и предотвратил взрыв корабля, на котором находилось 300 моряков.

8. 8 ноября 2008 года во время заводских ходовых испытаний в Японском море произошел пожар на российской атомной подлодке К-152 "Нерпа". Погибли 20 человек, еще 21 человек был госпитализирован с отравлением.

9. 28 декабря 2007 года пожар произошел на ремонтном судне министерства обороны РФ в порту Петропавловска-Камчатского. С борта судна были эвакуированы 48 человек. Один из них, вахтенный матрос-контрактник, был госпитализирован с ожогами дыхательных путей.

Тут и сказать нечего. Самые опасные по статистике для кораблей места - верфи и доки. Самый опасный враг - рабочий-ремонтник.

А.Б.