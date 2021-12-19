Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки

Владимир Серов, экс-зампред правительства Крыма и бывший сити-менеджер Судака, задержан. Он находился в розыске с апреля 2019 года. По данным СМИ, ему инкриминируется «обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Расследование связано с выделением земельного участка в курортной зоне Судака.

Добавим, что после ухода Серова в отставку ответственным за реализацию федеральной целевой программы развития Крыма стал вице-премьер Виталий Нахлупин. В октябре 2018 года Нахлупина задержали по подозрению в получении взятки.

В январе 2017 года в Симферополе арестовали зампреда правительства Крыма Олега Казурина. Его обвинили в получении взятки в размере 27 млн рублей. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года чиновник получил через посредника часть взятки за содействие в заключении контракта на строительство жилья на полуострове. В июне 2018-го Казурина приговорили к 11,5 годам колонии…

Проклятое место какое-то, вице-премьер правительства Крыма. Или кадровый резерв у «Единой России» такой – вор на воре… Но Навальный, придумавший мем «партия жуликов и воров» - тоже сидит.

А.Б.