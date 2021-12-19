Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийствах

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Чечко подтвердил, что оба убитых были поляками.

Бывший военнослужащий добавил, что стал свидетелем ситуации, "когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (мигрантов. — Прим. ред.) ведете?" А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".

Кроме того, Чечко сообщил, что польские пограничники заставляли солдат, которые шли вместе с ними патрулировать границу, заранее напиваться.

Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании, где-то по дороге мы были пьяные, мы ловили какого-то одинокого человека, потом мы возили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит пограничники стреляли ему просто в голову", — рассказал Чечко.

Накануне Чечко остановили в пограничной полосе. Он обратился к властям Белоруссии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Мужчина рассказал, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира. Ее части перебросили на границу с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения.

В Варшаве вскоре заявили, что у солдата были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении. Также солдата обвиняют в шпионаже. Видимо, выдавал польские военные секреты…