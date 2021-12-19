Лукашенко почти исполнил мечту "Одно государство - одна нация"

Лукашенко в декабре представил гражданство своей страны 448 гражданам Украины. Также есть информация о том, что с середины августа этого года гражданами Беларуси стали более 1400 украинцев.

В то же время, из Беларуси по понятным причинам также уезжают люди: в основном, в возрасте от 18 до 35. В 2020 году в странах ЕС попросили международную защиту 1165 граждан Беларуси. В 2019 году за получением статуса беженца в странах ЕС обратились 935 граждан Беларуси.

Получается, сколько белорусов выезжает в Европу, столько на их место приезжает украинцев?

Интересно, а что с нацсоставом самой благополучной республики бывшего СССР?

Оказывается, в 1989-м году, то есть в конце СССР, в Белоруссии жило на 750 тысяч человек больше, чем сейчас!

При этом белорусов было 78 процентов населения, а сейчас 85%! Республика становится моноэтничной.

Русских в 89-м было 13 процентов, а сейчас всего 7,5%!

Поляков было 4 процента, а сейчас всего 3.

Украинцев было почти 3 процента, а сегодня чуть больше полутора.

Больше 1 процента населения было евреев – сейчас лишь 0,15 процента…

Таких моноэтничных обществ в Европе практически нет, разве что Польша. В Германии, например, доля негерманского населения достигает почти 20 процентов…

А.Б.