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Московский листок

Россиян в 2022 году ждет подорожание кофе

Опубликовано 19.12.2021 в разделе комментариев 0

кризис экономика цены
Россиян в 2022 году ждет подорожание кофе

В рознице на 20-30%, дорогих марок — на 40%. Причина — неурожай и пандемия коронавируса, которая снизила число работников в отрасли.

Как пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка, стоимость сорта арабика за 2021 год выросла на 80%. В Бразилии, где выращивают порядка 30% всей арабики, случился рекордный неурожай из-за засухи и аномальных холодов, которые пришли за ней. Урожай кофе в Бразилии по итогам 2021 года рухнул на 30–35%.

В Колумбии часть урожая погубили дожди, в Эфиопии — проблемы с производством из-за политической ситуации, во Вьетнаме — новая вспышка коронавируса, из-за которой урожай стало некому собирать. При этом в разы выросла стоимость морских перевозок. Причиной аналитики называют активизацию спроса на товары, рост цен на топливо, перераспределение объемов грузов между различными регионами и мировой торговый дисбаланс.

 



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