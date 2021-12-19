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Московский листок

Страх смерти мешает реализации в политике

Опубликовано 19.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #социалза #форуммск #премавати

Премавати деви даси (Ольга Киселева). Специалист по Таиланду и Лаосу, бывший сотрудник Института Востоковедения АН СССР, известная в творческих кругах поэтесса Ольга Киселева получила духовное имя Премавати в 1978-м году.

#СоциалЗа, #Премавати, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

В августе 1983-го года с ареста Премавати началась волна репрессий, обрушившихся в СССР на последователей Сознания Кришны. В феврале 1984-го года мать двоих детей, ожидающая третьего ребенка, была приговорена к четырем годам лишения свободы за «руководство движением Сознание Кришны и перевод Бхагавад-гиты». Смерть ребенка в тюрьме, родившегося через четыре дня после завершения суда.

После освобождения кришнаитов из тюрем и официального признания Общества Сознание Кришны в 1988-м году Премавати ежегодно посещает Индию: изучает древние традиции, встречается со святыми и отшельниками, живет в ашрамах, практикуя бхакти-, хатха-, сидха-, крийя- и гималайскую йогу и имеет несколько духовных посвящений. Автор более десятка книг, музыкальных сборников, Премавати продолжает писать книги, даёт семинары и лекции.

Узнав о трагической судьбе Премавати, супруга тогдашнего президента США Нэнси Рейган обратилась с просьбой о помощи к Раисе Горбачевой, и в январе 1986 года Премавати-деви даси условно освободили.



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