ДНЕВНИК №171

Сытый желудок не помнит, что с ним было вчера и не знает, что будет завтра

Как выяснилось в результате исследований, проведенных в Швеции, вероятность избежать заражения вакцинированных составляет более 80% в течении 3 месяцев, а затем она постепенно падает до 0 в среднем через 9 месяцев после вакцинации. Разброс от 6 до 12 месяцев. Следовательно, в этот время вакцинированные ничем не отличаются от невакцинированных в отношении вероятности заражения.

Хуже пандемии

В связи с навязыванием Западом своей массовой культуры и использованием сети интернет как инструмента композитной войны, направленной против подрастающего поколения стран-конкурентов, Китай давно перешел к радикальным мерам для обеспечения безопасности будущего своей страны.

Для блокировки нежелательного контента китайскими специалистами был разработан и в 2003 году введен в действие «Золотой щит», он же «Великий китайский файрвол». В первую очередь цензуре в Поднебесной подверглись сайты порнографического и экстремистского содержания, а также направленные на политическую дезинформацию. Власти Китая запретили на территории страны доступ ко всем сервисам Google, Facebook, Twitter, Youtube, Blogger, Wordpres.

Пользователям предоставлены отечественные соц. сети и сервисы: Baidu (аналог Google), Sina Weibo и Tencent QQ заменили Twitter, WeChat занял нишу WhatsApp. При попытке ввести запросы «порно», «купить наркотики» и введении прочих терминов, которые можно отнести к деструктивным, китайская сеть выдает предупреждение. К тем, кто не унимается, применяют жесткие меры. Более того, на скамью подсудимых попадают не только владельцы сайтов с подобным содержанием, но и их посетители.

Созданы трудовые лагеря для интернет-зависимых подростков.

Осенью 2021 Национальная администрация телевидения и радиовещания обратилась к телевизионным каналам, заявив, что «пора положить конец популяризации женоподобных мужчин и другой ненормативной эстетике».

В РФ же продолжается вакханалия с показом на ТВ, ютубе и пр. Бузовой, Собчак, Грефа, Дани Милохина, репера Face, Моргенштерна и прочего дерьма.

Совершенно очевидно, что необходимо также структурирование интернета с введением запрета пользования. Интернет должен быть поделен на непересекающиеся страты: 1) по возрастному признаку, 2) по признаку уровня образования. Дебилы не должны иметь права голоса. Если чиновник, доцент, профессор или академик допускает безграмотные высказывания, он должен быть заблокирован и лишен должности, научной степени и звания.

Хочу в Китай

Итоговые данные от Национального бюро статистики Китая и Росстата: средняя годовая зарплата китайцев в 2020-м составила 97 379 юаней (1 115 150 р./год или 92 929 р./мес.).

Средняя зарплата в РФ в 2020-м составляла 51 344 р., почти вдвое меньше.

Заработки ученых в Китае (139 851 юань) выше, чем в финансовой индустрии (133 390), в лизинге и бизнес-услугах (92 924), в бизнесе с недвижимостью (83 807), в индустрии шоу (культура, спорт, развлечения – 112 081) и в госуправлении (104 487).

В России все шиворот-навыворот. Самые низкие зарплаты в сельском хозяйстве и на производстве (текстиль, одежда, лесопереработка, кожевенная отрасль, мебельщики). Самые высокие — в нефтегазовом, банковском секторах, в госуправлении и на производстве табачных изделий. Официально ученые РФ зарабатывают на треть меньше финансистов и почти в 2 раза меньше нефтяников и банкиров, реально – в десятки раз меньше. Официально максимальная разница — семикратная (нефтяники против производителей одежды).

В РФ разница в средней зарплате между федеральными округами – в 2-3 раза. В ЦФО — 65 319 р., в Северо-Кавказском ФО — 31 799 р. В Москве и СПб зарплаты в 2-4 раза выше, чем на Урале. В Китае нет такого расслоения по регионам.

Дубинка демократии

Верховный суд Великобритании принял решение выдать Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, где ему предъявлены обвинения в его журналистских расследованиях. Решение было принято в Международный день прав человека.

Решение суда было принято всего через два дня после того, как госсекретарь президента Байдена Энтони Блинкен объявил на виртуальном “Саммите за демократию” об усилиях США по поддержке независимых журналистов и репортеров. Это тот же самый “саммит”, на который был приглашен Хуан Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, бразильский диктатор Жаир Болсонаро вместе с правым Родриго Дутерте из Филиппин.

Ассанжу предъявлено обвинение в соответствии с Законом США о шпионаже, принятом во время 1-й мировой, который использовался для заключения антивоенных активистов в тюрьму за “преступление” против войны.

Суд Великобритании отменил ранее принятое решение, запрещающее экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, где его обвиняют в публикации правдивой информации, раскрывающей преступления, совершенные правительством США в лагере для заключенных в Гуантанамо, Ираке и Афганистане.

Ассанж, как и Сноуден и многие другие, подвергшиеся репрессиям, выступал против главного мирового империалиста, мирового жандарма, Соединенных Штатов.

В Соединенных Штатах власти затыкают рот любому журналисту, выступающему против официальной политики, было убито несколько десятков журналистов. В то же время Вашингтон пытается насадить демократию в тех странах, где, по его мнению, нарушаются права человека - как правило, путем бомбардировок и убийств мирных граждан. Как правило, эти страны богаты нефтью, газом или другими природными ресурсами.

В то же время Нобелевский комитет, который лижет задницу Байдену, вручил премию Муратову, главному редактору российской либеральной "Новой газеты", которая поддерживает империалистическую агрессивную политику Вашингтона и защищает интересы американских олигархов в России.

Свобода слова не может быть ограничена свободой слова для буржуазии и для купленных ею журналистов. Свобода слова должна быть обеспечена каждому рабочему, учителю или врачу больницы, каждому трудовому коллективу.

В России, как и во всем мире, под свободой слова понимается свобода слова буржуазии, чиновников, журналистов, в то же время буржуазия душит свободу слова трудящихся.

Подавление свободы слова трудящихся происходит под лозунгом плюрализма мнений. Этот плюрализм мнений играет роль белого шума, который гасит любой полезный сигнал, но позволяет звучать таким богатым средствам массовой информации, как CNN, Facebook, Twitter или Би-би-си.

Демократия - это не право раз в 4 года выбирать, кто будет подавлять вас в период между выборами. Демократия - это власть демоса, повседневная власть над любым должностным лицом, включая президента. Дело Ассанжа еще раз показывает, что в США и ЕС вместо демократии царит диктатура буржуазии.

Дело Ассанжа еще раз показывает, что ни в Соединенных Штатах, ни в Европе нет ни свободы слова, ни демократии в целом, хотя именно демократию проповедуют Соединенные Штаты и ЕС. Более того, США и ЕС превратили демократию в своего рода дубинку для усмирения строптивых.

По примеру Кремля

Турция продолжает погружение в поисках «дна» экономического хаоса со стремительным падением национальной валюты - лиры, - которая обесценилась на 45% с начала года и стала худшей среди аналогов на развивающихся рынках. Очередная волна девальвации, подбросившая курс доллара на 20% за день и едва не ставшая крупнейшей в истории, вывела граждан Турции на улицы Анкары, Стамбула, Измира и других крупных городов.

Полиция забаррикадировала подходы к площади Тансим в Стамбуле вечером во вторник, в то время как оппозиционные партии синхронно призвали к отставке правящего страной 18 лет президента Реджепа Эрдогана.

Эрдоган три года назад взял под свой контроль турецкий центробанк, получив полномочия назначать и снимать членов совета директоров, и требует снижения процентных ставок вопреки инфляции, которая достигла 20% и приближается к рекорду с начала 2000-х. За последние три года Эрдоган снял трех глав ЦБ. Не помогло.

В 2021 году ЦБ снизил ключевую ставку репо на 4 процентных пункта (до 15% годовых), отправив лиру в свободное падение и сделав ее слабейшей валютой на планете.

Во вторник курс доллара к лире поднимался до 13,52 лиры за доллар, хотя начал ноябрь на отметке 9,6, а в январе держался около 7,5.

О положении на польско-белорусской границе

Польша состоит в НАТО с 1999 года.

НАТО устроила гуманитарную катастрофу в Ливии, США развязали войну в Сирии, НАТО уничтожила в Ираке 0,5 млн мирных жителей.

Понятно, беженцы из Ирака и Сирии хлынули в Европу. Тем более, то их пригласила Меркель.

Граждане Сирии и Ирака попали в Белоруссию по стандартным визам, которые выдают в любом посольстве, это стандартная процедура, никаких массовых ограничений для получения таких виз нет ни в одной стране мира, Белоруссия не может быть исключением.

А виноват во всем этом почему-то Лукашенко. Даже не Лукашенко – Путин, опять Путин виноват!

Народ Белоруссии не поддержал марионетку Вашингтона Тихановскую. США и ЕС под надуманным предлогом начали санкции против Белоруссии.

После этого! После этого мир предъявляет претензии к Лукашенко, что он перестал защищать Европу от беженцев!

Всего за 2021 год польско-белорусскую границу пытались пересечь 39,1 тыс. беженцев. Но пиковые события начались в середине ноября. 18 декабря беженцы по-прежнему остаются в транспортно-логистическом центре, от 3000 осталось 700 чел., они живут в палатках, их подкармливают и одевают тоталитарные белорусские власти, желающих бесплатно отправляют домой. При попытке пересечения границы польские военные просто убивают беженцев. Регулярно. Поляки не изменились со времен 2-й мировой.

Но это уже не новость дня, Вашингтону уже не интересно.

Держи вора!

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил российскую компанию «Газпром» в росте цен на газ.

CNN-вский «эксперт» в статье «Запад по ошибке сам создал опасную версию Путина» пишет, что «цены на газ взлетели потому, что Россия сократила поставки в Европу».

Далее «эксперт» пишет: из-за высоких цен на газ путинская Россия заработала столько денег, что наши санкции теперь не работают, и наглый Кремль не слушается наших приказов.

Во-первых, цены на газ выросли по всему миру, главным образом, в Азии. И в Европе цены на газ выросли по вине европейских поставщиков, а не по воле России.

Во-вторых, это не Россия, а как раз Америка сократила поставки своего «газа с молекулами свободы» в Европу. И Амос Хохштейн не только подтверждал это, но и объяснял, почему так вышло: якобы правительство США не может указывать частным компаниям, кому можно продавать газ, а кому нельзя. Права такого у них якобы нет

В-третьих, Россия увеличила свои поставки в Европу, а не сократила их.

Только дебилы верят в американскую ложь. Потому что американская ложь – дебильная. В России люди еще помнят СССР, они видят, что американская ложь – дебильная.

Таким образом, Вашингтон, Варшава и приданные им российские либералы всеми силами толкают население России в объятия Путина.

Деградация мира продолжается

Норвежская почта сделала Санта-Клауса геем. Почтовая служба страны в преддверии Рождества выпустила рекламный ролик, в котором рассказывается, как дедушка начинает романтические отношения с мужчиной. Помогает ему в этом почта Норвегии: благодаря её услугам Санта-Клаус может потратить на доставку подарков меньше времени.

В кинотеатрах и на ТВ экранизация "Золушки" такова: фею-крестную играет чернокожий трансгендер. На Netflix - мультсериал про супергероев-геев.

В Берлинской опере из-за солидарности с педерастами запретили оперу Чайковского «Щелкунчик».

Какое-то безличное высказывание автора «Гарри Поттера» сочли расистским, теперь цивилизованное мировое сообщество сжигает книжки про Поттера, хоть одно полезное дело от этого маразма.

Откуда взялись антипрививочники

Военная тайна, 26.3.2016. "Как карточный домик рушится теория Дарвина - согласно ей у потомков должны сохраниться особенности предыдущих видов - но нет ни одного вида со сверхпрочными костями, как у динозавра".

Военная тайна 12.3.2016. "Трумэн разорвал Бреттон-Вудские соглашения".

Трумэн был президентом до 1953 года, об отказе от золотого обеспечения доллара, т.е. о фактическом разрыве Бреттон-Вудского договора, объявил в 1971 году Никсон. Официально система отменена в 1978-м.

«Напомню, механицизм - это концепция, которая пыталась всю физику свести к механике. В детали я уж углубляться не буду, желающие могут почитать в популярных книжках (главное при этом - не лезть в помойки, типа "Википедии")...»

Как думаете, кто автор этой безграмотной чепухи? Московский светильник разума Хазин. А "детали" этого великого открытия предлагает Хазин почитать в популярных книжках. Только упаси бог в Википедии!

Википедия – да, скверный источник, но всё же малость подпнула Хазина: "Механицизм (механизм) — существовавшие в прошлом метод познания и миропонимание, рассматривающие мир как механизм. В более широком смысле механицизм есть метод сведе́ния сложных явлений к их физическим причинам; противопоставлялся витализму".

Не сахар, конечно, и причем тут прошлый век... И сведение к физике именуется не механицизм, а редукционизм. И вообще механицизм, как и трансформизм - стороны метафизики. Но в Википедии хотя бы не только физика указывается!

Слушайте ТВ! "Люблю поговорить с умными людьми, но они тоже ограничены энциклопедическими знаниями".

"Из белой дыры всё вылетает". Ё…

"К барьеру" с Жириновским, профессор МГИМО: "НАТО было создано в ответ на создание Варшавского договора". Ох, ё…

Из той же передачи: "Большевики расстреляли членов Учредительного собрания". Бррр…

Сериалы: «Десантура», «Спецназ», «Кодекс чести», «Улицы разбитых фонарей», «При загадочных обстоятельствах», «Легавый», «Возвращение Мухтара», «Под прикрытием», «Позывной "Стая"», «Тайны следствия», «Измена», «Братаны», «Подстава», «Гетеры майора Соколова».

Плюс еще сериалы такого же характера, но с нейтральными названиями. Плюс суды. Плюс иностранные сериалы типа «Морская полиция», «Мыслить как преступник», и еще отдельные фильмы: «Полицейские и воры» с участием Хазанова, «Тюряга» с участием Сталлоне...

И всё это идет в один и тот же день, на разных каналах.

«Большевики украли у России победу в 1-й мировой». «Ленин заложил бомбу под СССР».

А вы еще спрашиваете, откуда антипричивочники.