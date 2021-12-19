Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 Сгорел корвет https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Глава МЧС: Россия на первом месте по количеству погибших при пожарах 3 Депутаты Госдумы от Татарстана выступили против празднования освобождения Руси от ордынского ига 4 Путин попросил доработать уже почти принятый закон 5 Россиян в 2022 году ждет подорожание кофе https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки https://forum-msk.org/material/news/1... 7 «Челси» больше не наш 8 Лукашенко почти исполнил мечту «Одно государство – одна нация» https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийствах https://forum-msk.org/material/news/1...



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