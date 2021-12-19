Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 Сгорел корвет https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Глава МЧС: Россия на первом месте по количеству погибших при пожарах
3 Депутаты Госдумы от Татарстана выступили против празднования освобождения Руси от ордынского ига
4 Путин попросил доработать уже почти принятый закон 5 Россиян в 2022 году ждет подорожание кофе https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки https://forum-msk.org/material/news/1...
7 «Челси» больше не наш
8 Лукашенко почти исполнил мечту «Одно государство – одна нация» https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийствах https://forum-msk.org/material/news/1...
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