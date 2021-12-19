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Московский листок

Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки

Опубликовано 19.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

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