Криминальные кланы Кубани

Сегодня вся страна с большим удивлением и вниманием наблюдает за невероятно возросшей социальной и деловой активностью руководителя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина. Который во время проведения мероприятий «юридической недели» вдруг неожиданно для всех сделал заявление о необходимости возвращения к нашей традиционной и прекрасно зарекомендовавшей себя советской системе образования и к отмене всем уже порядком надоевшего ЕГЭ. Затем он внёс в Верховный Суд России требование о привлечении к уголовной ответственности известной на всю страну своими криминальными решениями и своим неадекватным поведением кубанской судьи Елены Хахалевой.

Кроме того, за последние месяцы глава Следственного Комитета уже неоднократно выезжал в регионы страны, лично участвовал в разборках ряда знаковых дел и устраивал своим региональным представителям настоящие разносы. В результате которых кое-кто из них либо подавал в отставку, либо – оказывался на больничной койке.

И хотелось бы надеяться, что всё это не отдельные показные акции, а начало реальной деятельности главного следственного органа России. От которого зависит сегодня весьма очень многое в наведение реального порядка во многих сферах жизни нашего общества.

Однако руководителю главного органа российского следствия следует сегодня учитывать тот фактор, что в нашей стране давно уже сложилась и активно действует целая система криминальных кланов. Но, в отличие от криминальных группировок 90-х годов, эти нынешние криминальные кланы уютно расположились под крышами административных структур. Под вывесками региональных и муниципальных администраций. И активно пользуются поддержкой со стороны представителей правоохранительных органов.

Таким образом, сегодня уже можно говорить о формировании на территории нашей страны некоего подобия региональных мафий. И целый ряд регионов в данном процессе выделяются особо.

Одно из первых мест в этом списке, безусловно, занимает нынешняя Кубань. В которой в настоящий момент можно насчитать сразу несколько криминальных кланов.

До недавнего времени наиболее известной криминальной группировкой Кубани, конечно же, была, так называемая, «кущёвская банда». «Прославившаяся», в первую очередь, жесточайшей кровавой расправой над целой группой людей в станице Кущёвской – убийством 12 человек (включая малолетних детей). Это – так называемая, «банда Цапка». История того жуткого преступления буквально потрясла всю нашу страну. Но, при этом, мало кто знает о том, что данного страшного убийства могло бы и не быть, если бы тогдашний прокурор Кубани Леонид Коржинек (ставший затем заместителем Генерального прокурора России) не отменил постановление о привлечении главаря банды Сергея Цапка к уголовной ответственности.

Данный факт говорит о простой истине. Любое злодеяние можно предотвратить, если заранее принять меры в отношении злоумышленников и серьёзно разобраться с их преступной деятельностью. Не дожидаясь полноценного претворения в жизнь их преступных планов. Но, для этого нужно очень тщательно и кропотливо заниматься следственной работой. А самое главное – очень грамотно и своевременно реагировать на поступающие сигналы о преступной деятельности той или иной криминальной группировки.

Только, вот, как это сделать, если сами преступные элементы надёжно засели нынче в административных кабинетах и прикрылись надёжными связями с силовыми структурами?

Видимо, именно над этим нужно всерьёз задуматься руководителю Следственного Комитета России уважаемому Александру Ивановичу Бастрыкину, если он реально, а не для саморекламы решил заняться наведением порядка в организации работы своих следственных органов.

И начать это серьёзное по своей значимости дело мы посоветовали бы ему именно с Кубани. На территории которой самым активным образом продолжают действовать несколько криминальных кланов.

Об одном из таких кланов, который ловко расставил свои сети и по Кубани, и протянул свои щупальца до столицы нашей Родины города Москвы, мы тебе, мой дорогой читатель, сегодня обязательно расскажем.

Речь в моей сегодняшней статье пойдёт о «клане Синяговских».

Главой (или, если хотите, - «крёстным отцом») данного клана, безусловно, является Владимир Ильич Синяговский. Уроженец станицы Ново-Николаевской Красноармейского района Краснодарского края.

Пройдя достаточно яркий путь от категории «красных директоров» до главы Славянского района и первого заместителя главы Краснодарского края, Владимир Синяговский, естественно, набрался очень большого административно-хозяйственного опыта. А в 2002-м году он стал фактическим хозяином главного на то время черноморского морского порта России – города Новороссийска. И фактически «царствовал» он там почти 14 лет! Покинув пост мэра города досрочно, в 2016-м году в связи с избранием в Государственную Думу России.

При этом, как утверждают многие общавшиеся с ним руководители организаций и предприятий, располагавшихся в Новороссийске, сей достаточно приятный на вид человек на самом деле всегда был весьма жёстким дельцом, умеющим в любой ситуации чётко соблюдать свои собственные интересы. А также – интересы своей семьи и своих негласных компаньонов по бизнесу. Поэтому никогда и ни одно своё решение он не принимал без явного интереса в свою пользу. Что почувствовали на себе даже такие весьма уважаемые в стране люди, как руководитель Всероссийской общественной организации «Трудовая Доблесть России», Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий и кавалер многих правительственных наград Алексей Лёвин.

Так как именно на территории Новороссийска в Широкой Балке эта уникальная общественная организация на свои собственные средства построила базу отдыха для ветеранов труда и кавалеров трудовых наград России – «Метроклуб». И, как теперь выясняется, именно с подачи тогдашнего мэра Владимира Синяговского некий никому неизвестный «предприниматель» по фамилии Залесский приобрёл земельный участок, сопредельный с базой отдыха «Метроклуб», и начал в буквальном смысле слова терроризировать представителей ВОО «Трудовая Доблесть России», заваливая судебные органы всякого рода исковыми требованиями о, якобы, неправильных границах участков. А многочисленные поддельные «документы» по данному поводу ему как раз выдавали в администрации города Новороссийска. Конечно же, не без ведома его главы Владимира Синяговского.

Кому и зачем это было нужно, теперь уже совершенно очевидно. Очень уж лакомый кусочек земли с прекрасно отстроенным комплексом зданий, видимо, не давал мэру Синяговскому покоя. Вот он и запустил туда мошенника. Надеясь с его помощью решить свои личные проблемы.

Однако в настоящее время краевая прокуратура и прокуратура Новороссийска всё-таки решили разобраться в столь ненормальной ситуации. И мы надеемся на то, что мошенник Залесский будет разоблачён и наказан. А там – всплывут и другие лица. В администрации города Новороссийска, причастные к столь дерзкой попытке рейдерского захвата. И в числе этих лиц, скорее всего, будет фигурировать, конечно же бывший мэр города Владимир Синяговский.

Но, говорить о некоем «клане», основываясь лишь на деятельности непосредственно самого Владимира Синяговского в городе Новороссийске, наверное, было бы неверно. Поэтому расскажем более подробно и о других членах данного криминального клана.

Здесь, конечно же стоит вспомнить о том, что Владимир Синяговский очень хорошо «пристроил» практически всех своих близких родственников, ловко расставив их по достаточно престижным административным постам. И на Кубани, и далеко за её пределами – в Москве.

Дочь Оксана стала судьёй Ленинского района города Краснодара. А что такое «кубанский судья», думаю, никому здесь пояснять уже не нужно.

Сын Сергей был устроен в Главное Следственное Управление по городу Москве. И с его «деятельностью» там связано достаточно много весьма удивительных историй, о которых следовало бы рассказать отдельно. Он, к примеру, был одним из участников инцидента со стрельбой в башне «ОКО» международного делового центра Москва-Сити. А также – выступал в качестве свидетеля по уголовному делу о взятке своего шефа – бывшего руководителя ГСУ СКР по городу Москве Александра Дрыманова.

Один племянник Владимира Синяговского – Руслан, стал заместителем начальника таможенного поста Кавказ. Но, был пойман с поличным на взятке.

А, вот, другой племянник – Роман Синяговский до сих пор продолжает работать главой Славянского муниципального района Краснодарского края. И на нём, и на его «деятельности» мне хотелось бы остановиться более подробно. Потому что именно город Славянск-на-Кубани уже неоднократно становился объектом моих статей и очерков. Так как именно в этом городе в своё время весьма активную «деятельность» развивал ещё один криминальный персонаж моих журналистских расследований. Это – бывший судья Сергей Завгородний. Который выполнял роль «кубанского судебного решалы». И который весьма активно, скорее всего, и весьма эффективно в плане своего финансового благополучия «сотрудничал» с главой данного муниципального образования. Так что, когда его «попросили вон» из судейского корпуса края, он, видимо, не без помощи «клана Синяговских», тут же влетел в кресло заместителя главы Красноармейского района Кубани.

Но, при этом, он так и остался должен одному из кубанских предпринимателей – Вячеславу Погосову (у которого он «брал взаймы» с условием возврата) достаточно приличную сумму – 600 тысяч долларов США. Однако, находясь сегодня под фактическим прикрытием «криминального клана Синяговских», данный бывший «оборотень в судейской мантии» ведёт себя крайне нагло и, похоже, считает, что давно уже никому ничего не должен.

Видимо, тоже дожидается, что по этому поводу скажет руководитель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин!

Но, пока он смело продолжает «ходить» под покровом Романа Синяговского и его всесильного дяди Владимира Синяговского. Хотя, сам его «крышеватель» - глава Славянского района Роман Синяговский давно уже должен стать объектом серьёзного изучения и расследования со стороны следственных органов России.

Об этом в течение многих месяцев подряд совершенно пока безуспешно пишет во все инстанции житель Кубани Александр Мастеров. Пишет Генеральному прокурору России Игорю Краснову, руководителю ФНС России Даниилу Егорову и другим официальным лицам.

Речь идёт о вполне понятных и достаточно банальных с точки зрения следственных действий вещах: о массовой коррупции должностных лиц.

Сегодня о борьбе с коррупцией в России не говорит только абсолютно тупой или равнодушный. Причём, больше всех о борьбе с коррупцией вещают сами чиновники и представители правоохранительных органов. И даже президентом России подготовлен и утверждён специальный план по борьбе с этим социальным злом. Но, как только доходит до реального дела, до реальной борьбы с реальными чиновниками, причастными к коррупционным преступлениям, то тут же все представители вышестоящих административных структур и правоохранительные органы будто бы прячутся в кусты. И гражданин, направивший жалобу о коррупционных проявлениях того или иного чиновника, остаётся один на один с этим самым чиновником. Который попросту начинает над ним издеваться и творить при помощи подчинённых ему силовых структур полный беспредел.

А потом депутаты главного Законодательного Собрания страны с высокой трибуны начинают возмущённо заявлять о тотальной нехватке средств в государственном бюджете на те или иные социальные программы или на финансирование важнейших отраслей хозяйства. То же самое происходит и на региональном уровне. Где постоянно слышаться стенания по поводу острой нехватки средств. А в то же самое время десятки и сотни миллионов рублей утекают по личным карманам весьма «предприимчивых» административных чиновников. И делается это по давно и всем хорошо известным схемам.

Именно о подобного рода схемах рассказал в своих обращениях в адрес Генеральной Прокуратуры и ФНС России Александр Мастеров.

Причём, как видно, «криминальный клан Синяговских» отработал данные мошеннические схемы достаточно ловко и грамотно.

Так, к примеру, в обращениях Александра Мастерова указано на то, что практически все муниципальные контракты в Славянском муниципальном образовании Краснодарского края глава этого района заключает преимущественно с фирмами своих близких родственников или с аффилированными с ними лицами. Что фактически приводит к разворовыванию бюджетных муниципальных средств.

При этом, названы конкретные фирмы: ООО «Прибой плюс», ООО «777», ООО «Элипс», ИП Шапарь Лиана Гургеновна. И указаны конкретные данные о заключенных контрактах и суммах выплаченных бюджетных средств по данным контрактам.

Что же в этом криминального? – Спросит читатель.

А дело в том, что практически никакие работы реально по обозначенным в контрактах заданиям не выполнялись! И Александр Мастеров буквально настаивает на проверке этих фактов со стороны соответствующих структур и соответствующих органов. Ибо, практически речь идёт о банальном обналичивании и краже бюджетных средств! Не на сотни и не на тысячи, а на сотни миллионов рублей!

Но! Все обращения Александра Мастерова до сих пор так и остаются «гласом вопиющим в пустыне»! И ни один руководитель ни одного из следственных органов так до настоящего времени и не заинтересовался происходящим в Славянском районе Краснодарского края. Хотя, этот настойчивый человек с чётко выраженной гражданской позицией не требует ничего необычного. Он всего лишь просит, чтобы соответствующие должностные лица и следственные органы проверили правомерность действий руководства района по заключению контрактов с этими достаточно странными фирмочками. Тем более, что некоторые из них (например, контрагенты ООО «Прибой плюс» и ИП Шапарь Лиана Гургеновна) сразу же после получения средств были удачно «ликвидированы»… Что весьма может указывать на криминальный характер всех сделок.

Однако уже сейчас абсолютно понятно, что на местном, кубанском уровне, где практически всё территориальное и административное пространство давно уже поделено по клановому принципу и где «криминальный клан Синяговских» имеет довольно прочные корни (несмотря на то, что сам глава клана Владимир Синяговский формально уже отошёл ото всех дел), никто и никогда реальной картины совершённых преступных действий не установит. Тем более, что традиции «криминального клана Синяговских» продолжает поддерживать нынешний глава Славянского муниципального образования Роман Синяговский.

Естественно, до тех пор, пока им всерьёз не заинтересуются наши руководители из Генеральной Прокуратуры и Следственного Комитета России.

А, я думаю, там есть реально, чем заинтересоваться!...

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Генеральную Прокуратуру РФ и в Следственный Комитет России