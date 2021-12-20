Нам готовят новый штраф - за отказ от вакцинации

Власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
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Список стран, где ввели шьтрафы за отказ от вакцинации, не очень большой: Индронезия, Италия, отчасти Франция и Австрия пытается провести закон через парламент.
Что касается опыта, он невелик и не слишком обнадеживает. Но пусть выдающиеся руководители изучают мировой опыт Италии с Индонезией, а мы вместо них попробуем изучить общественное мнение по этому вопросу в нашей стране.
"Социал За", час назад - 1,5 тысячи респондентов.
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