Нам готовят новый штраф - за отказ от вакцинации

Власти изучают опыт других стран в вопросе о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — заявила она в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

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Список стран, где ввели шьтрафы за отказ от вакцинации, не очень большой: Индронезия, Италия, отчасти Франция и Австрия пытается провести закон через парламент.

Что касается опыта, он невелик и не слишком обнадеживает. Но пусть выдающиеся руководители изучают мировой опыт Италии с Индонезией, а мы вместо них попробуем изучить общественное мнение по этому вопросу в нашей стране.

"Социал За", час назад - 1,5 тысячи респондентов.

Что вы думаете о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса?

Да, надо штрафовать - 2 %

Это недопустимо - 96 %

Мне все равно - 2 % Кажется, вполне недвусмысленно. То есть шли бы вы со своими штрафами, и так уже штанам не на чем держаться...

А.Б.





PS. Депутат Госдумы Нилов (СР) оценивает объем собранных с населения штрафов в этом году примерно в 100 миллиардов рублей.