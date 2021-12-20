Активистка отравилась уксусной кислотой

По сообщению врачей, 52-летняя Надежда Солодовникова, гражданская активистка из Уральска, находится в коме в отделении реанимации городской многопрофильной больницы.

В знак протеста против давления властей, оказываемого из-за её гражданской активности, утром 19 декабря женщина выпила уксус. По сообщению близких, Солодовникова находится в тяжёлом состоянии, она без сознания.

На этот шаг женщина решилась после того, как несколько дней не могла выйти на улицу, опасаясь дежуривших у её дома сотрудников полиции. Как она утверждала ранее, полицейские преследовали её после того, как она устроила мирный митинг, требуя от властей узаконить выданные 10 лет назад квартиры, которые были предоставлены взамен снесённого жилья, признанного ветхим.

«Несколько дней у моего дома дежурят сотрудники полиции, я не могу выйти из дома, потому что меня сразу схватят. Я не смогла принять участие в акции протеста, которую мы запланировали на 16 декабря, но соседи провели и без меня. Но меня продолжают караулить, даже не могу выйти за продуктами», – рассказала Надежда Солодовникова в своём видеообращении 17 декабря.

Надежда Солодовникова – активистка из 5-го микрорайона. 1 декабря этого года она выходила на одиночный пикет, требуя от властей дать ей и ещё 150 семьям право приватизировать квартиры, которые акимат города выдал им как арендное жилье без права приватизации, в обмен на их аварийные дома.

«Нас 150 человек, кто уже 10 лет не может добиться приватизации квартир. Изначально, когда наш дом был признан ветхим, нас заселили в арендные квартиры, пообещав, что вскоре мы сможем их выкупить. Но прошло 10 лет, и мы до сих пор мы не можем оформить квартиры на себя», – высказалась Солодовникова во время несанкционированного митинга.

После акции протеста Надежду Солодовникову задержали сотрудники полиции. Позже к ней домой приходили полицейские и представители акимата, предупреждая об ответственности за организацию мирных митингов и акций протеста.

«Ситуация ухудшилась после того, как на прошлой неделе мы побывали на приёме у акима города Абата Шыныбекова. Аким предложил какие-то варианты решения её проблемы с жильём, но Надежда отказалась, сказала, что решать надо вопрос для всех её соседей», – рассказал соратник Солодовниковой Бекболат Утебаев.

В управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области подтвердили, что Солодовникова находится в реанимации.

«Женщина в отделении реанимации и интенсивной терапии городской многопрофильной больницы. Состояние тяжелое за счёт интоксикации», – сообщили в ведомстве. От редакции: Роскомнадзор сообщает - летальность от отравлений уксусной кислотой составляет 7-9%, последствия от отравлений необратимы. У человека выпившего уксусную кислоту сразу же после приема появляется рвота с кровью, резкая боль в области пищевода, желудка, вследствие ожога органов. Уксусная кислота, всасываясь в кровь, вызывает гемолиз эритроцитов, поэтому моча имеет красный цвет. Реактивный панкреатит, перитонит, отек гортани, асфиксия, пневмония это не весь список осложнений. Серьезным осложнением является кровотечение. Среднетяжелые отравления уксусной кислотой вызывают токсическую гепато- и нефропатию. При приеме уксусной кислоты даже в небольшом количестве, возникают поражения пищевода - его сильный, глубокий, большой площади ожог, человек может погибнуть от болевого шока. Отдаленные последствия от отравления уксусной кислотой: пожизненные рубцы в пищеводе, которые постепенно суживают его просвет, обращение за оперативным лечением неизбежно.