Олег Нилов, депутат Госдумы от СР о системе фиксации нарушении ПДД, которая обогащает бизнесменов и аффилированных с ними чиновников - и никак особо не влияет на безопасность.
#депутат, #СР, #Нилов, #Госдума, #ПДД
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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#госдума #ср #депутат #нилов #пдд
Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов
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