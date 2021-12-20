Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов #госдума #ср #депутат #нилов #пдд Олег Нилов, депутат Госдумы от СР о системе фиксации нарушении ПДД, которая обогащает бизнесменов и аффилированных с ними чиновников - и никак особо не влияет на безопасность. #депутат, #СР, #Нилов, #Госдума, #ПДД



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