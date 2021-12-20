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Московский листок

Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов

Опубликовано 20.12.2021 в разделе комментариев 0

#госдума #ср #депутат #нилов #пдд

Олег Нилов, депутат Госдумы от СР о системе фиксации нарушении ПДД, которая обогащает бизнесменов и аффилированных с ними чиновников - и никак особо не влияет на безопасность.

#депутат, #СР, #Нилов, #Госдума, #ПДД



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