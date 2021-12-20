В Москве на Красной площади задержали бывшего майора полиции из Рыбинска Олега Кашинцева, вышедшего на пикет в поддержку Алексея Навального.

У Кашинцева был с собой плакат «Свободу Навальному! Free Navalny. Putin is a killer». Лица в полицейской форме отвезли его в ОВД по Китай-городу.

По словам Кашинцева, после задержания на него оформили два протокола, один из которых — за незаконное ношение полицейской формы, а второй — по так называемой «митинговой» статье 20.2 КоАП. Он отметил что этой акцией хотел выразить поддержку Алексею Навальному, свое мнение о Владимире Путине и протест против зачистки в правоохранительных органах, из которых увольняют сотрудников за лайки под постами Навального.

«В органах МВД есть сотрудники, и их немало, которые негативно относятся к действующей власти», — сказал Кашинцев. Он добавил, что планирует и дальше участвовать в протестных акциях.

Кашинцев проработал в полиции 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске, а потом в 2019 году ушел по выслуге лет. В день митингов в поддержку Навального 31 января его задерживали в Рыбинске с плакатом «Свободу Навальному, деда в отставку». Суд прекратил административное дело против него, и Кашинцев в сентябре взыскал с МВД 20 тысяч рублей компенсации за задержание.

Похоже, настоящий полицейский.

А.Б.