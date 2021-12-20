Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В органах МВД есть сотрудники, и их немало, которые негативно относятся к действующей власти

Опубликовано 20.12.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция
В органах МВД есть сотрудники, и их немало, которые негативно относятся к действующей власти

В Москве на Красной площади задержали бывшего майора полиции из Рыбинска Олега Кашинцева, вышедшего на пикет в поддержку Алексея Навального.

У Кашинцева был с собой плакат «Свободу Навальному! Free Navalny. Putin is a killer». Лица в полицейской форме отвезли его в ОВД по Китай-городу.

По словам Кашинцева, после задержания на него оформили два протокола, один из которых — за незаконное ношение полицейской формы, а второй — по так называемой «митинговой» статье 20.2 КоАП. Он отметил что этой акцией хотел выразить поддержку Алексею Навальному, свое мнение о Владимире Путине и протест против зачистки в правоохранительных органах, из которых увольняют сотрудников за лайки под постами Навального.

«В органах МВД есть сотрудники, и их немало, которые негативно относятся к действующей власти», — сказал Кашинцев. Он добавил, что планирует и дальше участвовать в протестных акциях.

Кашинцев проработал в полиции 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске, а потом в 2019 году ушел по выслуге лет. В день митингов в поддержку Навального 31 января его задерживали в Рыбинске с плакатом «Свободу Навальному, деда в отставку». Суд прекратил административное дело против него, и Кашинцев в сентябре взыскал с МВД 20 тысяч рублей компенсации за задержание.

Похоже, настоящий полицейский.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы думаете о введении штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса?:
Результаты
Интернет-ТВ
Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки
Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки
19.12.2021
Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов
Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов
20.12.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Вирус уничтожает народ, но и не только вирус (0)
В Думе предложили давать 12 лет за пытки (1)
В органах МВД есть сотрудники, и их немало, которые негативно относятся к действующей власти (0)
Больше 100 миллиардов рублей из наших карманов (1)
Активистка отравилась уксусной кислотой (3)
Секретный способ не заболеть (9)
Созданы трудовые лагеря для интернет-зависимых подростков (5)
Криминальные кланы Кубани (4)
Нам готовят новый штраф - за отказ от вакцинации (16)
Очередной вице-премьер Крыма задержан за взятки (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Возмездие неотвратимо
Дарья Митина Дарья Митина: Молодцы чилийцы, не пустили фашиста во власть
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О введении штрафов за отказ от вакцинации
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Премавати о гностицизме и политике
orphoprosecutor orphoprosecutor: Лето все ближе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss