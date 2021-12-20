В Думе предложили давать 12 лет за пытки

Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".

Законопроект вносится «партией власти», то есть власть как бы ни при чем. И даже возмущена.

Вот, к примеру, глава фракции ЕР в Думе генерал-полковник милиции Васильев – ну никогда даже слыхом не слыхивал о пытках в тюрьмах и СИЗО! Откуда?

Представим себе, НСДАП внесла бы в Рейхстаг законопроект о пытках в гестапо… А заключенные в концлагерях с радостью приветствовали бы это начинание. А что?

Никаких аналогий и сравнений, ни боже мой. Просто так, подумалось…

А.Б.