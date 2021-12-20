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Московский листок

В Думе предложили давать 12 лет за пытки

Опубликовано 20.12.2021 в разделе комментариев 1

власть тюрьма пытки
В Думе предложили давать 12 лет за пытки

Внесённый в Госдуму законопроект о поправках в Уголовный кодекс РФ дает новое определение пыткам, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он отметил, что в новое определение вводится такая цель применения пытки, как "запугивание", поскольку "именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России".

Законопроект вносится «партией власти», то есть власть как бы ни при чем. И даже возмущена.

Вот, к примеру, глава фракции ЕР в Думе генерал-полковник милиции Васильев – ну никогда даже слыхом не слыхивал о пытках в тюрьмах и СИЗО! Откуда?

Представим себе, НСДАП внесла бы в Рейхстаг законопроект о пытках в гестапо… А заключенные в концлагерях с радостью приветствовали бы это начинание. А что?

Никаких аналогий и сравнений, ни боже мой. Просто так, подумалось…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 20.12.2021 12:39
Казалось бы,понятию "пытки",никакие новые определения и не нужны,а их применение сотрудниками фсин,вообще-понимается предельно просто.К примеру,условия содержания осужденных в ик,регулируются существующими правилами,которые любой грамотный сотрудник может прочесть и усвоить,(если,конечно его начальство не будет навязывать ему свои правила).То есть,все,что там записано и указано,должно исполняться,а чего там нет,но,делается,это уже и есть-"нарушения,пытки,незаконные методы",и вообще,дело противозаконное,за которое сам сотрудник фсин,должен обязательно и неотвратимо-приземляться на шконку,а,если этого нет,значит,нет и работающих законов,и в результате из этого вакуума образуется весь беспредел,с применением методов,которые и фашистами применялись-не всегда и не везде.
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