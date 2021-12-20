Вирус уничтожает народ, но и не только вирус

Кто интересуется жизнью Госдумы и особенно её обитателей, тот должен понять, что сидение на одном месте более 20 лет приводит к отмиранию некоторых частей мозга. Они ведь не задумываются об экономике страны, о жизни рабочего человека, пенсионера, низового бюджетника. Они думают только о том, как угодить президенту и правительству, чтобы продлить жизнь в качестве дармоедов.

Например, вечный депутат А.Исаев повторяет за Набиуллиной, выдавая за своё. "Повышение пенсий приведёт к росту инфляции". Ах какой умник. А сами депутаты, получая по полмиллиона рублей, разве не увеличивают инфляцию? А главное за что такая зарплата? Только за то, что они занимают место. И пенсия назначается совершенно по другим законам чем рабочему человеку. А сколько по стране таких дармоедов? Депутаты получают министерскую зарплату из средств которые заработали нищие рабочие. Они хоть раз подумали об этом или согласились с тем, что рабочий человек стал рабом для власти.

Депутат Жириновский, такой же дармоед, не выходит со средств массовой информации. "Большевики совершили революцию в 1917 году". А никакой революции не было, тем более с оружием в руках, временное правительство молча отдала власть. А вот в 1993 году Ельцин захватил власть с помощью танков и расстрела Советской власти, но об этом он молчит. "В Литве 50 000 зарплата, потому что им Европейский Союз платит миллиарды". Надо бы дополнить его речь. А у нас малая зарплата только у рабов, потому что миллиарды долларов системно выводятся за рубеж. И не только доллары, но и тонны золота. Могу я предположить, что часть этих средств выделяется Прибалтийским республикам? Большая часть средств вывезенных оседает в Лондоне, а лохматый премьер не очень жалует Россию. Так кого наша власть кормит? Своим копейки, а Западу миллиарды и никогда ни президент, ни Жириновский не реагируют на это предательство. И не обязательно раздавать деньги народу ( не буду конкретизировать) надо на эти средства и на те что вывезены строить заводы и назначать нормальные зарплаты рабочим. Задать бы вопрос Исаеву и Жириновскому, материнский капитал помог решить проблему демографии? Нет не помог. Не нужны подачки, нужна работа на том месте где живёт человек.

Дожили с такой думой и правительством, в стране не хватает картофеля. Вы что совсем превратились в идиотов? Разорили деревни а теперь картофель уже продаётся на вес золота. При этом крупные холдинги задавили оставшихся граждан в деревнях.

На днях президент выдал такую фразу. "У нас две тысячи сотрудников администрации. Неужели вы думаете, что я каждого контролирую?" И чем же они занимаются? Они распределены по отделам, которые должны контролировать и совершенствовать всю деятельность органов власти на местах. На самом деле бесполезны, сидят получают приличные деньги и думают как урвать побольше. Народ вообще не знает, что аппарат президента состоит из двух тысяч нахлебников и чем они занимаются никому не известно.

Курс доллара с 1999 года вырос с 20 рублей до 74 рублей. Это углубило кризис. Кто виноват? Правительство с которого никто не спросил за такой обвал. И как выразился экономист А.Завертяев, что там сидят одни бездари, а зарплата как у знающих чиновников. Более того они занимаются бизнесом в нарушении законов. Например, министр Мантуров за 2020 год заработал 740 миллионов рублей. Ну кто положил такую зарплату? А есть министры и чиновники получающие гораздо больше. И это нельзя назвать зарплатой, это самое настоящее воровство при попустительстве президента. Кто же заложил в бюджет 148 миллиардов рублей только на премии чиновникам и президент подписал. Вот поэтому в интернете пишет бывший помощник президента А.Илларионов. "Можно сменить власть мирным путём за счёт протестных действий миллионов граждан России. За счёт военного переворота". Лояльные власти политики пишут, что этого не возможно допустить. Но ведь военный переворот был, который ликвидировал мощное государство. "И даже физическая смерть первого лица". Смелое заявление бывшего помощника президента. Хорошо, что в Росси такой поворот никто не обсуждает. В России ни первого, ни второго, ни третьего не будет. Мы просто будем в ускоренном варианте вымирать. Дойдёт до того, что некому будет защищать наши границы. А там глядишь появится новый вирус, над созданием которого усиленно работает США и не только у себя дома, но больше в дружественных странах как, например, в Грузии.

Вирус уничтожает народ, но и не только вирус. Народ уничтожает оптимизированная медицина, которая и сейчас находится под контролем главного оптимизатора. Медициной рулят страховые компании, которые на этом зарабатывают деньги. Это те кто превратил скорую помощь в машину для отмывания денег, это те кто превратил больницы в те же машины для отмывания денег - так говорит председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. Это всё деньги. Вообще медицина - это по большому счёту нахлебник государства. Медицину следует содержать, государство обязано её содержать для того, чтобы народ мог лечиться, но этого нет, а государство молчит, значит это кому - то сильно выгодно, в том числе возможно государству. Возможно идёт естественный отбор. Не очень складно профсоюзный руководитель выразил мысль, но суть ясна. Те кто провёл оптимизацию медицины получили повышение по службе. Они и сейчас ничего стоящего не делают для возрождения здравоохранения. В стране катастрофически не хватает врачей и ещё больше младшего медицинского персонала. Кто озаботился этой проблемой? Президент, премьер, министр здравоохранения, дума? Судя по их "озабоченности" они вообще медицину выбросили из повестки государства. Профсоюзный деятель пишет, что развал нужен государству. А государство - это 146 миллионов человек. Он боится назвать конкретного исполнителя? За каждым провалом стоит конкретный чиновник. А за всеми провалами президент, который признался что не может контролировать свой аппарат из 2 - х тысяч человек. Тогда о чём мы говорим если в стране 146 миллионов человек. Не нужен нам такой президент. Но ведь он бывший разведчик и у него в каждой области должны быть осведомители. Возможно так и есть на самом деле, но он не принимает никаких мер, потому что деяния в регионах не направлены против его власти. Губернаторы ведут себя точно так как центральная власть. Миллиарды долларов улетают из страны а центральная власть делает вид, что ничего преступного в стране не происходит.

Этой власти подпевает и Геннадий Зюганов. Снова пишет статью: "Остановить преступление перед будущим". И вот его заключительная фраза: "Мы не в праве допустить, чтобы в судьбе Отечества исторический перевес оказался на стороне невежества и разрушения. И будем настойчиво бороться за возрождение принципов социально справедливости и развития в интересах большинства".

Когда же он прекратит этот словесный балаган? "Будем настойчиво бороться". И как же они борются? А очень просто - возлагают цветочки и венки на братские могилы и памятники героям. 14 декабря состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсудили подготовку к завершающим 2021 год акциям. 20 декабря отправляют подарки от совхоза имени Ленина в Донбасс и будут возлагать цветы и венки. В этом и заключается их протест. Эти борцы хуже предателей, и народ должен сказать своё последнее слово.