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Московский листок

Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложений

Опубликовано 20.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #сеткавещания

Здравствуйте, хочу посоветоваться с вами.

Думаю ввести некоторое подобие сетки вещания, как на ТВ.

На большинстве каналов, даже очень рейтинговых, события происходят хаотически. Выкроил время – что-то сделал…

Не знаю, заметил кто или нет, но мы на «Социал За» пытаемся вести некоторую регулярную работу. Новости каждый день, парламентская хроника тоже по возможности – тут у нас парламент сам не очень регулярно работает. Ну и так далее…

Сейчас предлагаю перейти к сетке вещания примерно в таком порядке.

1. Утром парламентская хроника или комментарий кого-то из депутатов.

2. Днем актуальное интервью.

3. После обеда – новости (хотелось бы раньше, но не успеваем пройти весь цикл).

4. Вечером – что-то интересное, интервью с кем-то необычным или сюжет не вполне в формате политического вещания.

Примерно так.

Это еще не программа ТВ, но у нас возможности скромнее. Наверно, в будущем году охватим сеткой другие каналы, работающие с продюсерским центром Александра Краснова, тогда и этот вопрос встанет в повестку.

А пока так. Ждем предложений.

#Госдума, #СоциалЗа, #АнатолийБаранов, #сеткавещания



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