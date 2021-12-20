Треть бюджета страны уходит на откаты #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин Обзор новостей с Анатолием Барановым. #Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск 1 На Красной площади задержали бывшего ярославского полицейского, вышедшего с плакатом «Свободу Навальному» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Роспотребнадзоре заговорили о штрафах за отказ от вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Думе предложили давать 12 лет за пытки https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Треть бюджета страны уходит на откаты при госзакупках 5 Новый год, похоже, встретим без фруктов и сладкого перца 6 Депутат-охотник застрелен в своем офисе 7 В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела советскими солдатами казахского студента 8 Активистка отравилась уксусной кислотой https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил казнить солдата Эмиля Чечко



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