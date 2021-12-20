Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск
1 На Красной площади задержали бывшего ярославского полицейского, вышедшего с плакатом «Свободу Навальному» https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Роспотребнадзоре заговорили о штрафах за отказ от вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Думе предложили давать 12 лет за пытки https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Треть бюджета страны уходит на откаты при госзакупках
5 Новый год, похоже, встретим без фруктов и сладкого перца
6 Депутат-охотник застрелен в своем офисе
7 В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела советскими солдатами казахского студента
8 Активистка отравилась уксусной кислотой https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил казнить солдата Эмиля Чечко
|
|