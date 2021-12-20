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Московский листок

Треть бюджета страны уходит на откаты

Опубликовано 20.12.2021 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #путин

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#Госдума, #СоциалЗа, #Путин, #АнатолийБаранов, #ФОРУМмск

1 На Красной площади задержали бывшего ярославского полицейского, вышедшего с плакатом «Свободу Навальному» https://forum-msk.org/material/news/1...

2 В Роспотребнадзоре заговорили о штрафах за отказ от вакцинации https://forum-msk.org/material/news/1...

3 В Думе предложили давать 12 лет за пытки https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Треть бюджета страны уходит на откаты при госзакупках

5 Новый год, похоже, встретим без фруктов и сладкого перца

6 Депутат-охотник застрелен в своем офисе

7 В детсаду Казахстана разыграли сценку расстрела советскими солдатами казахского студента

8 Активистка отравилась уксусной кислотой https://forum-msk.org/material/news/1...

9 Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил казнить солдата Эмиля Чечко



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Треть бюджета страны уходит на откаты
Треть бюджета страны уходит на откаты
20.12.2021
Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложений
Сетка вещания на канале "Социал Za". Ждем предложе...
20.12.2021
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