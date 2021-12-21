Песков: в России нет политических преследований

В России никого не преследуют по политическим убеждениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит радио «Маяк».

Журналисты попросили Пескова прокомментировать закон, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, упрощающий получение гражданства Украины людьми, которые преследуются в России по политическим мотивам.

«В Российской Федерации нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям. Есть законодательство и по действующему законодательству люди преследуются по закону, за подозрения в совершении тех или иных преступлений. Но каких-либо политических преследований в России нет, поэтому формулировка неверна по сути», — сказал Песков.

Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект об упрощенном получении украинского гражданства для преследуемых по политическим мотивам в августе 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон, который упрощает получение украинского гражданства для людей, проходящих службу в Вооруженных силах Украины, имеющих выдающиеся заслуги перед страной или представляют государственный интерес, являются «гражданами государства-агрессора или государства оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

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Сразу вспомнился стишок.

Обменяли хулигана

На Луиса Корвалана.

Где б найти такую блядь,

Чтоб на Брежнева сменять.

Луис Корвалан был генеральным секретарем компартии Чили, после переворота его довольно долго содержали в концлагере на острове Досон, но в конце концов обменяли на Владимира Буковского - в СССР он сидел за "хулиганство", хотя во всем мире его считали политзаключенным. Но в СССР политзаключенных "не было".

Это склонность тогдашних "песковых" к тому, чтобы черное называть белым и наоборот, была одной из причин разочарования советских граждан в СССР. Что ж это за страна такая народная, в которой тебе лгут внаглую?

В принципе, сажать "за политику" в СССР само по себе было глупостью - ничего б не случилось, если бы Буковский продолжал свободно жить в СССР. Кстати, нынешние власти РФ в 2014-м году тоже отказали ему в возвращении гражданства.

И вот теперь Навальному вручают премию имени Сахарова, тоже "несуществовавшего" в СССР политзаключенного, а он, оказывается, и не политзек никакой, а всего лишь что-то там стырил в парфюмерной фирме...

Или другой лауреат сахаровской награды - Сергей Резник, тоже отсидевший 2 срока в колонии, оказывается, не политзаключенный, а "фулюган", назвавший судью "крокодилицей", а еще купил техосмотр за полторы тысячи рублей. И сейчас, пока он в вынужденной эмиграции, его объявляют в розыск - говорят, фашизмом занялся на досуге... Кстати, "оправдание фашизма" - это ли не политическая статья разве?

Представляю себе - изловят Резника наши разведчики Петров с Бошировым, вывезут в пломбированном вагоне, представят перед судом, а тут Песков сказал: "Нету у нас политзаключенных!" Что судье делать? Выпустить? Осудить за кражу использованного презерватива?

Явно поторопился товарищ Песков отказываться от политзаключенных. Пригодятся еще...

А.Б.