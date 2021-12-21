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Московский листок

Не для того мамочка цветочек растила, чтобы русские орки его прибили

Опубликовано 21.12.2021 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Не для того мамочка цветочек растила, чтобы русские орки его прибили

Посмотрела на опрос КМИС о готовности оказывать сопротивление, если Россия зайдет на территорию Украины.

Опрос, конечно, откровенно провокационный. Но в результат вообще не верю.

В силу жизненных обстоятельств у меня людей, которых я знаю, и которые стали отъявленными патриотами после Евромайдана. В основном это дети моих коллег и знакомых, получившие образование и соответственно промывание мозгов в современной Украине.

Я из любопытства заходила на их страницы в соцсетях. Там в 2014 году постились патриотические картинки и шуточки насчет того, что на Украине все бегут не за спичками, а в военкомат.

Но ни один(!!) не помчался реально на призывной пункт.

Мало того, те, кто по возрасту мог попасть в АТО, тихо слиняли в Польшу, или просто в другой город, оставив честь защищать Украину маргиналам и неудачникам. «Не для того мамочка цветочек растила, чтобы русские орки его прибили!».

Ни один «патрриот» в ВСУ не оказался, а все, кто из знакомых там отслужил, просто попал туда либо по невезению, либо из-за материальных затруднений.

А при опросе по телефону, я уверена,те, кто спокойненько отсиделся, постя патриотические мемасики, бодро докладывали бы, что хоть сейчас готовы откопать дедов кулемет.

И я все время помню, что в 2012 году на выборах в Севастополе «Русский блок» набрал столько же голосов, что и «Свобода» Тягнибока.

Где эти свободовцы сегодня? Небось, учат любви к России николаевцев и одесситов, которые «не так встали».



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7940 написал 21.12.2021 02:10
оставим окопы московским и киевским сионистам - пусть бегут в военкоматы и уничтожают друг друга?
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