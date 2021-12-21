Уважал людей независимо от их звания и положения

125 лет исполняется со дня рождения выдающегося советского военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского.

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Дата и место его рождения доподлинно неизвестны – считается, что будущий маршал родился в Великих Луках 21 декабря 1896 года. Его отец – поляк; скорее всего, выходец из дворянской семьи, что впоследствии в своей автобиографии Рокоссовский не указывал. Он рано осиротел, из-за чего в детстве ему пришлось работать чернорабочим. С началом Первой мировой войны идёт добровольцем на фронт.

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Военную карьеру Рокоссовский прошёл с самых низов: начинал рядовым, за три года службы дослужился до унтер-офицера. С 1918 года – в Красной армии. В 1935 году получил звание комдива.

В 1937 году был арестован по ложному обвинению. Два с половиной года провёл под следствием. По воспоминаниям внука Рокоссовского, «доказательства строились на показаниях поляка Адольфа Юшкевича, соратника Рокоссовского в гражданскую. Но он (дед) хорошо знал, что Юшкевич погиб под Перекопом. Рокоссовский сказал, что всё подпишет, если Адольфа приведут на очную ставку. Стали искать Юшкевича и обнаружили, что он давно умер».

В 1940 году был освобождён в связи с прекращением дела и реабилитирован. В том же году ему было присвоено звание генерал-майора.

Есть версия, что всё это время Рокоссовский находился в Испании в качестве военного советника под псевдонимом, предположительно, Мигель Мартинес (из «Испанского дневника» М. Е. Кольцова).

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В годы Великой Отечественной войны войска под командованием Рокоссовского участвовали в ключевых сражениях: в Смоленском сражении, битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битве… С 1944 года и до конца войны Рокоссовский командовал войсками 2-го Белорусского фронта, которые принимали участие в Берлинской операции.

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В 1945 году именно Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве.

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Военные заслуги Рокоссовского были высоко оценены. За участие в разработке плана «Багратион» и его блестящее проведение он получил звезду Маршала Советского Союза. Сталин обращался к Рокоссовскому исключительно по имени и отчеству, чего, по легенде, удостаивался ещё лишь маршал Шапошников.

В 1949 году польский президент Болеслав Берут обратился к И. В. Сталину с просьбой направить в Польшу для прохождения службы на посту министра национальной обороны поляка К. К. Рокоссовского. Помимо исполнения обязанностей министра обороны, Рокоссовский работал заместителем председателя Совета Министров Польши, был членом Политбюро ЦК Польской объединённой рабочей партии. В 1950 году на него дважды было совершено покушение польскими националистами, в том числе из кадров польской армии, состоявших ранее в Армии Крайовой.

Конфликт внутри польского руководства привёл к смещению Рокоссовского из Политбюро ЦК ПОРП и Министерства национальной обороны как «символа сталинизма». Рокоссовский уехал в СССР и больше не приезжал, а всё своё имущество в Польше раздал людям.

В 1962 году Хрущёв попросил маршала Рокоссовского написать статью о Сталине в духе решений XX съезда. Рокоссовский ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!» На следующий день его сняли с должности заместителя Министра обороны СССР.

Впрочем, в своих воспоминаниях Хрущев писал о Рокоссовском: "Я считаю его одним из лучших командующих войсками. И как человек он мне нравился. Особенно нравилась его служебная порядочность".

Маршал Катуокв писал о нем: "Я много раз думал, почему все, кто так или иначе знал Рокоссовского, относились к нему с безграничным уважением. И ответ напрашивался только один: оставаясь требовательным, Константин Константинович уважал людей независимо от их звания и положения. И это главное, что привлекало в нём".

Константин Рокоссовский скончался в Москве в 1968 году, урна с прахом была захоронена в Кремлёвской стене.