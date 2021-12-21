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Московский листок

В России снизились рейтинги всех парламентских партий

Опубликовано 21.12.2021 в разделе комментариев 1

выборы партия
В России снизились рейтинги всех парламентских партий

В России в середине декабря 2021 года ощутимо снизились рейтинги всех политических партий, представленных в Государственной думе, сообщает ВЦИОМ.

Как показал опрос, прошедший 6-12 декабря 2021 года, рейтинг «Единой России» снизился на 0,6%. Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за партию власти проголосовали бы 27,7% избирателей. За месяц таковых уменьшилось на полтора процента.

Рейтинг КПРФ составляет 18,1%, снизившись за месяц на 0,5%.

На третьем месте уже два месяца идут «Новые люди», чей рейтинг к середине декабря составил 7,9%. За неделю он снизился на 0,7%. На четвертом месте с рейтингом 7,4% остается ЛДПР, потерявшая за неделю 0,3%, а за месяц — 0,5%.

Рейтинг «Справедливой России — За правду» снизился на 0,4% и составил 6,5%.

При этом за месяц на 1,6% выросло число тех, кто не стал бы участвовать в выборах. Так ответило 10,4% опрошенных.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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2213 написал 21.12.2021 12:43
Вообще-то,бешеному принтеру,которым оперирует единая россия, сейчас,абсолютно наплевать на "рейтинги",а рейтинги других партий,вообще никакого значения не имеют,поскольку,когда гос.дума принимает тот,или иной закон,то,спрашивать их-не имеет никакого смысла.На ближайшие годы,гос.дума превратилась в кивающего на все-кнопкодава,который просто должен "одобрять и принимать",все,что пожелает правящая верхушка рф,и стало быть,оценивать такой порядок вещей,значит-давать оценку,фактически-неодушевленному предмету, например-камню,который всем мешает,но,убрать его с дороги-ни у кого возможности нет.
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