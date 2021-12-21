Госдеп посоветовал американцам не ездить на Украину

Госдепартамент США рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии COVID-19, а также "возросших угроз со стороны России". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

"Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений", - говорится в документе.

"Граждане США, решившие отправиться на Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде с Украины", - утверждают в Госдепартаменте.

В Госдепартаменте добавили, что на Украине "преступления в отношении иностранцев и их имущества являются обычным явлением".

"Демонстрации, которые иногда сопровождаются насилием, регулярно проходят по всей Украине, в том числе и в Киеве", - отмечается в документе.

А я вот скоро в Крым поеду, но мне можно, я не американец…

А.Б.