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Московский листок

Госдеп посоветовал американцам не ездить на Украину

Опубликовано 21.12.2021 в разделе комментариев 1

украина война крым киев
Госдеп посоветовал американцам не ездить на Украину

Госдепартамент США рекомендовал американцам не путешествовать на Украину из-за пандемии COVID-19, а также "возросших угроз со стороны России". Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

"Граждане США должны знать о сообщениях, согласно которым Россия планирует значительные военные действия против Украины. Гражданам США также следует помнить, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной части Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предварительных предупреждений", - говорится в документе.

"Граждане США, решившие отправиться на Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде с Украины", - утверждают в Госдепартаменте.

В Госдепартаменте добавили, что на Украине "преступления в отношении иностранцев и их имущества являются обычным явлением".

"Демонстрации, которые иногда сопровождаются насилием, регулярно проходят по всей Украине, в том числе и в Киеве", - отмечается в документе.

А я вот скоро в Крым поеду, но мне можно, я не американец…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7940 написал 21.12.2021 12:28
оставим окопы московским и киевским сионистам - пусть бегут в военкоматы и уничтожают друг друга?
славяне не будут повторять трагической ошибки Второй Мировой, когда сионисты столкнули лбами славян и немцев, а себе украли земли палестинцев?
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